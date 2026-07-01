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Un nuevo electrodoméstico promete transformar la manera de cocinar en casa con su reciente lanzamiento. La marca HDC presentó el horno smart con freidora de aire HAF-SO30LBK, un electrodoméstico multifunción que integra lo mejor de una freidora de aire, un horno tradicional y una vaporera en un único dispositivo compacto y de alta potencia.
Su diseño moderno, su tecnología de cocción y su versatilidad lo convierten en una alternativa interesante para quienes buscan alimentarse de manera práctica y equilibrada.
Con este modelo disponible actualmente en Argentina, es posible preparar desde pizzas crocantes hasta carnes asadas, frutas deshidratadas o alimentos fritos sin aceite, todo con resultados profesionales y reduciendo a la mitad el tiempo de cocción habitual.
¿Cómo es el nuevo dispositivo que reemplaza a la air fryer?
El horno smart HAF-SO30LBK se presenta como un dispositivo multifunción que opera con 1800 W de potencia y cuenta con una capacidad interior de 30 litros. Este equipo permite cocinar sin la necesidad de grasa adicional y con una eficiencia energética óptima.
Su sistema de convección asegura una distribución uniforme del calor, lo que permite obtener una textura crujiente en el exterior y tierna en el interior, ideal para recetas caseras que requieren un acabado de nivel profesional.
Este aparato permite freír, hornear, asar, deshidratar alimentos y mucho más, todo ello a través de una pantalla táctil intuitiva que ofrece 18 programas automáticos preestablecidos.
Una de sus características más sobresalientes es la capacidad de combinar hasta dos programas de cocción de manera simultánea, lo que resulta ideal para lograr resultados precisos y de calidad profesional.
Además, su puerta de 5 capas con doble vidrio asegura un rendimiento energético máximo y permite controlar visualmente la cocción.
Características del horno multifuncional con 18 modos y 12 horas de temporizador
Entre sus especificaciones más destacadas, se destacan los siguientes aspectos:
- Potencia: 1800 W
- Capacidad interior: 30 litros
- Temperatura ajustable: de 30 °C a 230 °C
- Temporizador: hasta 12 horas (función deshidratar)
- Gran pantalla táctil con 18 modos de cocción preestablecidos
- Puerta de 5 capas con doble vidrio para máximo ahorro energético
- Sistema de cocción por convección
- Funciones de apagado automático y protección contra sobrecalentamiento
- Posibilidad de combinar hasta dos programas de cocción
- Accesorios incluidos: Rejilla para hornear, bandeja antiadherente, bandeja galvanizada, asadera para pizzas, canasta para freír, manipulador de bandeja.
Horno Smart HAF-SO30LBK: Innovación y Autolimpieza en Cocinas Modernas
El horno smart HAF-SO30LBK no se limita a su versatilidad, sino que también resalta por un diseño que se integra perfectamente en cualquier cocina contemporánea. La firma HDC ha incorporado en este modelo un sistema de seguridad que desactiva automáticamente el aparato al concluir el tiempo de cocción, proporcionando tranquilidad a los usuarios.
Asimismo, el horno presenta una función de autolimpieza que simplifica su mantenimiento, permitiendo que los usuarios disfruten de sus comidas sin la preocupación del tiempo requerido para limpiar tras la cocina. Con estas innovaciones, HDC se establece como líder en el sector de electrodomésticos inteligentes en Argentina.
Horno Smart HAF-SO30LBK: Innovación y Versatilidad en Cocina
El horno smart HAF-SO30LBK generó gran expectativa en el mercado argentino, no solo por su versatilidad, sino por su amplia gama de accesorios que lo acompañan.
Entre ellos se encuentran una rejilla para hornear, una bandeja antiadherente, una asadera para pizzas y una canasta para freír, permitiendo a los usuarios experimentar con diversas técnicas de cocina.
Este innovador electrodoméstico ya está disponible en varias tiendas físicas y en línea en Argentina, lo que facilita su acceso a los amantes de la cocina.
Con su combinación de diseño moderno y funcionalidad avanzada, el horno smart de HDC promete revolucionar las experiencias culinarias en el hogar, convirtiéndose en una herramienta esencial para quienes buscan calidad y eficiencia en su día a día.