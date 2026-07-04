El ritual para atraer la victoria de tu selección.

Desde hace siglos, el laurel ha sido considerado un símbolo de triunfo, éxito y protección. En la Antigua Grecia, las coronas confeccionadas con sus hojas distinguían a los vencedores de competencias deportivas, generales victoriosos y personajes ilustres, por lo que con el tiempo pasó a asociarse con la buena fortuna y la conquista de grandes objetivos.

Estas creencias trascendieron generaciones y hoy forman parte de numerosos rituales populares. Esta claro que el resultado de un partido depende de muchos factores, como la preparación y sus rivales, muchas personas recurren a las hojas de laurel como una cábala para atraer energía positiva, fortalecer la confianza y acompañar a su selección durante competencias tan importantes como la Copa del Mundo.

Atraer el éxito

¿Dónde debe ponerse la hoja de laurel para atraer la victoria?

Quienes siguen este ritual sostienen que la hoja de laurel debe colocarse dentro de los zapatos, preferentemente debajo de la plantilla o en una zona donde permanezca fija mientras se observa el partido.

La tradición encuentra un curioso paralelismo con el fútbol: los protagonistas del juego buscan la victoria con sus botines sobre la cancha, mientras el aficionado acompaña ese deseo llevando el laurel en sus propios pies.

La recomendación es ponerse primero la camiseta de la selección, colocar una hoja de laurel en cada zapato y mantenerlas durante todo el encuentro. Para muchos aficionados, este gesto funciona como una cábala que simboliza caminar hacia el triunfo junto al equipo y mantener viva la ilusión de levantar la copa al final del torneo.

El laurel para atraer la victoria. El Cronista | Grok IA

Cómo conectar este ritual con la energía del partido, según las antiguas creencias

Las tradiciones inspiradas en la Antigua Grecia sostienen que los rituales adquieren mayor fuerza cuando se realizan con una intención clara.

Antes del inicio del partido, algunas personas acostumbran sostener las hojas de laurel entre las manos durante unos segundos mientras visualizan a su selección ganando y celebrando la clasificación.

Otra costumbre heredada de estas creencias consiste en no retirar las hojas hasta que termine el encuentro, como una forma simbólica de acompañar al equipo durante los 90 minutos.

Más allá de cualquier efecto sobrenatural, estos rituales representan una expresión de esperanza, identidad y confianza compartida entre millones de aficionados que viven el fútbol con pasión y convierten cada partido en una experiencia cargada de emoción.