Ver una tela negra colgando de la ventana, el espejo o la antena de un vehículo puede llamar la atención de muchos conductores. Aunque no se trata de una señal de tránsito oficial, este elemento tiene un significado ampliamente conocido en distintos países y forma parte de una tradición que continúa vigente.

En la mayoría de los casos, se trata de un crespón negro, un símbolo utilizado para indicar que el conductor o los ocupantes atraviesan un período de duelo o que el automóvil integra un cortejo fúnebre. Su presencia busca comunicar esa situación a las personas que circulan alrededor y está asociada a una costumbre de larga data.

Qué significa la tela negra que algunas personas colocan en el auto

El crespón negro es una cinta o trozo de tela de ese color que puede colocarse en una ventana, un espejo retrovisor o la antena del automóvil.

Tradicionalmente se utiliza para señalar dos situaciones:

Que el conductor o su familia están atravesando un duelo.

Que el vehículo forma parte de un cortejo fúnebre, es decir, la comitiva que acompaña el traslado de una persona fallecida desde el lugar de despedida hasta el cementerio o crematorio.

Aunque hoy no es tan habitual como décadas atrás, la práctica continúa vigente en distintos lugares y mantiene el mismo significado simbólico.

(representación creada con IA) ChatGPT

Cuál es el origen de esta tradición

El uso del crespón negro comenzó a difundirse durante el siglo XIX, especialmente en la época victoriana del Reino Unido.

En ese período era habitual colocar telas negras en puertas, balcones y ventanas para indicar públicamente que una familia estaba de luto. Con el paso del tiempo, esa costumbre también se trasladó a la vestimenta, los homenajes y los vehículos.

El término “crespón” proviene del tipo de tela negra de textura rugosa con la que tradicionalmente se confeccionaban estos lazos.

En la actualidad, además de utilizarse en funerales, el crespón negro también puede verse en algunos actos conmemorativos y homenajes.

Por qué muchas personas respetan esta señal

El crespón negro no constituye una señal de tránsito regulada por la ley. Se trata de una costumbre o código social que identifica una situación de duelo o la participación en un cortejo fúnebre.

Por ese motivo, suele interpretarse como una invitación a que los demás conductores actúen con consideración durante el recorrido. Se trata de una práctica basada en la tradición y el respeto, más que en una obligación prevista por las normas de circulación.

En qué se diferencia de una tela blanca

Es importante no confundir el crespón negro con una tela blanca colocada en un vehículo.

Mientras la tela negra se relaciona con el luto o con un cortejo fúnebre, la tela blanca se ha utilizado tradicionalmente como una señal para indicar que un vehículo necesita asistencia por una avería o un inconveniente mecánico.

Por eso, aunque ambas consisten en colocar un trozo de tela en el automóvil, su significado es completamente distinto y responden a situaciones diferentes.