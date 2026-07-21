Ver una señal con una cruz negra sobre un fondo amarillo: qué significa y para qué se usa (Fuente: ChatGPT).

Tras años paralizada, construyen la autopista que transformará el norte del continente y conectará cinco municipios

Muchos conductores en Colombia pasan frente a una señal con una cruz negra sobre un fondo amarillo sin conocer exactamente qué significa. Sin embargo, este elemento de la señalización preventiva cumple un papel fundamental para la seguridad vial, ya que alerta sobre la cercanía de una intersección donde pueden cruzarse vehículos provenientes de diferentes direcciones, reduciendo así el riesgo de accidentes si se toman las precauciones adecuadas.

Aunque no obliga a realizar una maniobra específica, sí invita a conducir con mayor atención y a prepararse para un tramo de la vía donde las condiciones del tránsito cambian.

¿Qué significa la señal con una cruz negra sobre un fondo amarillo?

La señal con una cruz negra sobre un rombo amarillo corresponde a la referencia SP-11: Cruce de vías o intersección, contemplada dentro del Manual de Señalización Vial de Colombia.

Su diseño es sencillo: un rombo amarillo con una cruz negra en el centro. La imagen advierte que más adelante la vía por la que circula el conductor se encontrará con otra carretera, calle o camino, lo que incrementa la posibilidad de interacción con otros vehículos.

Al formar parte de las señales preventivas, su propósito es informar con anticipación sobre una condición de la vía para que el conductor pueda adaptar su comportamiento antes de llegar al cruce.

Comprender el significado de la señal con una cruz negra sobre un fondo amarillo ayuda a tomar decisiones más seguras al volante. Gemini

¿Para qué se usa la señal de cruce de vías o intersección?

La finalidad principal de esta señal es promover una conducción preventiva.

Cuando un conductor identifica este aviso, dispone del tiempo suficiente para prepararse antes de ingresar a una intersección, uno de los puntos donde con mayor frecuencia se presentan incidentes de tránsito debido al cruce de vehículos, motociclistas, ciclistas y peatones.

Gracias a esta advertencia es posible:

Disminuir la velocidad de manera progresiva.

Incrementar la atención sobre el entorno.

Anticipar la presencia de vehículos que puedan cruzar la vía.

Prepararse para obedecer señales de prioridad o de pare ubicadas en la intersección.

Reducir el riesgo de colisiones mediante una conducción más prudente.

¿Qué debe hacer un conductor cuando encuentra esta señal?

Las autoridades de tránsito recomiendan asumir una conducción preventiva al observar esta señalización.

Entre las principales acciones se encuentran:

Reducir la velocidad antes de llegar al cruce.

Verificar constantemente el tránsito en ambos sentidos.

Respetar la prioridad de paso cuando corresponda.

Evitar adelantamientos cerca de la intersección.

Mantener una distancia prudente respecto de otros vehículos.

Estar atento a peatones, ciclistas y motociclistas que puedan atravesar la vía.

Estas medidas permiten reaccionar con mayor rapidez ante cualquier situación inesperada y contribuyen a una movilidad más segura.

¿Dónde suele encontrarse la señal con una cruz negra sobre fondo amarillo?

Esta señal preventiva puede instalarse en diferentes tipos de vías del territorio colombiano.

Es común encontrarla en:

Carreteras nacionales.

Vías departamentales.

Carreteras rurales.

Calles municipales.

Sectores donde una vía principal se cruza con otra de menor o igual jerarquía.

Generalmente se ubica varios metros antes de la intersección para brindar suficiente tiempo de reacción al conductor antes de llegar al punto de cruce.

¿Qué dice el Manual de Señalización Vial sobre esta señal preventiva?

El Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte clasifica la SP-11 como una señal preventiva cuyo objetivo es advertir sobre la proximidad de una intersección.

De acuerdo con este documento, las señales preventivas utilizan fondo amarillo y símbolos negros para alertar a los usuarios de la vía acerca de condiciones que requieren mayor atención, permitiéndoles ajustar la velocidad y conducir de manera más segura.

El manual también establece que este tipo de señalización busca disminuir la probabilidad de siniestros viales al ofrecer información anticipada sobre las características del camino.