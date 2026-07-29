Brasil se estableció como el nuevo centro neurálgico de la expansión automotriz china en América del Sur. Changan Automobile, uno de los más prominentes fabricantes de vehículos de China, inició las operaciones de su planta en Anápolis en un evento significativo que contó con la presencia del propio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marcando un hito para el sector industrial de la región.

La alianza entre Changan y el grupo brasileño CAOA resultó en la creación de una instalación dotada de tecnología avanzada y con la capacidad de producir hasta 90.000 unidades anuales. La inversión inicial supera los USD 900 millones; no obstante, esta cifra es solo el comienzo, ya que la empresa ha previsto un nuevo ciclo de inversión de USD 950 millones entre 2026 y 2028, lo que eleva el total a más de USD 1,500 millones invertidos en la planta de Anápolis desde 2023.

Por qué Brasil se consolidó como el hub automotriz favorito de China

El impacto se manifiesta a lo largo de toda la cadena productiva: el proyecto se propone robustecer la red de proveedores locales, crear empleo calificado y revitalizar un proceso de reindustrialización que la administración de Lula prioriza. Para incrementar su presencia comercial, la marca tiene la intención de establecer más de 60 concesionarios en Brasil antes de la conclusión de 2026.

El desembarco de Changan se enmarca dentro de una estrategia intencionada de expansión global que halló en Brasil condiciones óptimas para crecer. Este país no solo provee un mercado interno de considerable magnitud, sino también una ubicación estratégica para distribuir vehículos hacia el resto del continente, algo que la automotriz china supo identificar antes que muchos de sus competidores.

El SUV de Changan diseñado a la medida del conductor brasileño

El UNI-T no es meramente un producto adicional en el mercado: constituye la carta de presentación de una compañía que ingresó a Sudamérica con objetivos a largo plazo, estableciendo a Brasil como su laboratorio de innovación para la movilidad del futuro.

Antes de su lanzamiento al mercado, el modelo acumuló más de 200,000 kilómetros de pruebas en diversas condiciones climáticas de Brasil, proceso que asegura su desempeño en un entorno tan diverso como el de su país anfitrión. En su interior, el conductor dispone de control por voz en portugués y una cabina digital completamente integrada, diseñada para el usuario que demanda de su automóvil la misma conectividad que de su dispositivo móvil.

El vehículo seleccionado para encabezar este nuevo capítulo es el Changan UNI-T, un SUV que amalgama estética futurista con tecnología de cabina conectada. Su motor 1.5 Turbo GDi BlueCore Flex ha sido concebido por Changan y adaptado por ingenieros de CAOA para funcionar con cualquier proporción de etanol y gasolina, una solución técnica que lo posiciona como especialmente competitivo en el mercado brasileño.