Conocer qué significa la flecha inclinada hacia la derecha y por qué debe respetarse ayuda a prevenir accidentes y a circular de manera segura.

La señal de tránsito en forma de círculo con una flecha inclinada hacia la derecha es una de las que muchos conductores encuentran en las vías, pero no siempre conocen su verdadero significado. Aunque su diseño parece sencillo, cumple una función clave para mantener el orden y la seguridad en la circulación vehicular.

Respetar este tipo de señalización no solo permite conducir de manera más segura, sino que también ayuda a evitar maniobras peligrosas en puntos donde confluyen varios carriles o existen elementos que organizan el tránsito. Su presencia responde a la necesidad de dirigir correctamente el flujo de vehículos en sectores específicos de la vía.

Conocer qué indica esta señal y en qué lugares suele instalarse es fundamental para cualquier conductor. Comprender su función contribuye a reducir el riesgo de accidentes, facilita la movilidad y garantiza el cumplimiento de las normas establecidas en el Código Nacional de Tránsito de Colombia.

Qué significa la señal de tránsito con una flecha inclinada hacia la derecha

La señal reglamentaria SP-46 está representada por un círculo de fondo azul con una flecha blanca inclinada hacia la derecha. Su significado es claro: los conductores deben pasar obligatoriamente por el lado derecho de una isla de canalización, separador u otro elemento diseñado para organizar el tránsito. No se trata de una sugerencia, sino de una indicación obligatoria que debe respetarse en todo momento.

Esta señal se instala en lugares donde es necesario ordenar el desplazamiento de los vehículos para evitar conflictos entre diferentes corrientes de circulación. Al indicar el recorrido correcto, reduce el riesgo de maniobras indebidas y contribuye a que el tránsito sea más fluido y seguro para todos los usuarios de la vía.

Conocer qué significa la flecha inclinada hacia la derecha y por qué debe respetarse ayuda a prevenir accidentes y a circular de manera segura. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por qué es importante respetar la señal SP-46 al conducir

Respetar esta señal permite mantener el sentido correcto de circulación y disminuye significativamente la posibilidad de accidentes. Cuando un conductor intenta pasar por el lado equivocado de una isla o separador, puede generar situaciones de alto riesgo, como choques laterales, invasión de carriles o conflictos con otros vehículos que transitan de acuerdo con la señalización.

Además de fortalecer la seguridad vial, cumplir con esta indicación favorece una circulación más ordenada en intersecciones, glorietas y vías con carriles canalizados. De esta manera, se optimiza el flujo vehicular y se evita la formación de congestiones provocadas por maniobras incorrectas o cambios inesperados de trayectoria.

Dónde suele encontrarse esta señal de tránsito y cuál es su función

La señal SP-46 suele ubicarse en vías urbanas y carreteras donde existen islas de canalización, separadores físicos, glorietas o intersecciones complejas. En estos puntos, la infraestructura vial está diseñada para distribuir el tránsito de manera eficiente y minimizar los cruces peligrosos entre vehículos.

Su función principal es guiar a los conductores por el recorrido adecuado, evitando que ingresen en zonas restringidas o circulen en sentido contrario. Gracias a esta señalización, las autoridades de tránsito logran organizar mejor la movilidad y ofrecer mayor protección tanto a los automovilistas como a peatones y ciclistas que comparten el espacio público.