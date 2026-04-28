A través de operativos simultáneos distribuidos en distintos puntos de México, los agentes revisarán auto por auto para comprobar que cumple con una exigencia reglamentaria vigente: la portación de la tarjeta de circulación. El objetivo declarado es mejorar los niveles de seguridad vial y reducir la cantidad de vehículos que transitan fuera de norma. La tarjeta de circulación es el documento oficial que acredita que un vehículo está debidamente registrado ante las autoridades competentes y habilitado para transitar por la vía pública. Contiene los datos del titular, las características técnicas del automóvil y la vigencia de la habilitación. Sin ella, el vehículo no puede circular legalmente, sin importar si el conductor lleva consigo su licencia de conducir en regla o el seguro al día. Este papel debe estar físicamente dentro del vehículo en todo momento, ya que puede ser requerido durante cualquier control de tránsito. No alcanza con tener una foto en el celular ni con argumentar que está en trámite de renovación: la normativa exige que esté presente, vigente y en condiciones legibles durante la circulación. Durante los operativos, los agentes detendrán los vehículos uno por uno para solicitar la tarjeta de circulación junto con el resto de la documentación habitual. Si el conductor no puede presentarla, la sanción puede aplicarse en el momento sin posibilidad de apelarla en el lugar. Las consecuencias van desde multas económicas cuyo monto depende de la jurisdicción y la reincidencia, hasta la retención del vehículo hasta que se acredite la documentación correspondiente. En algunos casos, la falta puede derivar también en complicaciones para renovar la licencia de conducir o mantener activa la cobertura del seguro obligatorio. Quienes tengan la tarjeta de circulación vencida o extraviada deben iniciar el trámite de renovación o reposición cuanto antes, ya que los operativos pueden realizarse en cualquier momento y en cualquier punto de la red vial. El procedimiento varía según la provincia o municipio, pero en la mayoría de los casos puede iniciarse de manera presencial en los registros automotores habilitados o, en algunos distritos, a través de plataformas digitales oficiales. La recomendación es no esperar al último momento: tramitar la renovación con anticipación evita no solo las multas, sino también los tiempos de espera que suelen extenderse en períodos de alta demanda. Para renovar la tarjeta de circulación en la Ciudad de México, el proceso es simple y se puede hacer en línea. Qué necesitás: Cómo renovarla paso a paso: