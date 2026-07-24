La carga rebasa la altura del compartimento de un vehículo de carga de hasta 1.5 toneladas por transportar excepcionalmente artículos personales.

Sea o no diciembre, miles de personas compran árboles naturales, muebles o artículos de gran tamaño para decorar sus hogares. Lo que pocos saben es que transportar ciertos objetos en un vehículo puede requerir una autorización especial o el conductor podría recibir una multa de tránstio y ser sancionado.

La Guía para obtener la licencia de conducir, basada en la Ley de Movilidad y su Reglamento, señala que cuando una carga sobresale del vehículo por la parte delantera, trasera o los costados, o compromete la seguridad vial, puede ser necesario tramitar un permiso de carga ocasional. Esta disposición se encuentra en los artículos 81 al 84 del Reglamento.

Tránsito en Estado de México Fuente: Shutterstock Shutterstock

La norma de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México busca evitar riesgos para otros usuarios de la vía, ya que una carga mal colocada puede reducir la visibilidad del conductor o invadir otros carriles durante el trayecto.

“El transporte de árboles de navidad en vehículos particulares no requerirá permiso de la Secretaría, así como en los casos previstos en el Reglamento de Tránsito”, indica la norma.

Los árboles de Navidad podrán ser transportados en el auto

Sin embargo, existe una excepción que suele llamar la atención: los árboles de Navidad naturales están exentos de este permiso especial, por lo que pueden ser transportados sin realizar ese trámite administrativo, siempre que el traslado se haga de forma segura.

Esto significa que el beneficio no aplica automáticamente para cualquier objeto voluminoso. Si una persona transporta materiales de construcción, tubos, láminas, muebles u otros artículos que sobresalen del vehículo, deberá revisar si necesita la autorización correspondiente.

¿Cuándo necesitas un permiso especial para transportar carga en tu vehículo? Shutterstock

Antes de salir a la carretera o circular por la ciudad, conviene verificar que la carga cumpla con la normativa para evitar problemas con las autoridades.

La guía recomienda considerar lo siguiente:

Revisar si la carga sobresale del vehículo.

Verificar si se requiere un permiso de carga ocasional.

Sujetar correctamente los objetos para evitar accidentes.

Recordar que la excepción prevista por la norma aplica a los árboles de Navidad naturales.

¿Cuándo necesitas un permiso especial para transportar carga en tu vehículo?

No todos los objetos voluminosos pueden transportarse libremente en un automóvil particular.

De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Movilidad, existen situaciones en las que es obligatorio tramitar un permiso temporal de transporte de carga ocasional. La norma también establece una excepción: los árboles de Navidad transportados en vehículos particulares no requieren este permiso, al igual que otros casos previstos en el Reglamento de Tránsito.

Debes solicitar un permiso cuando:

La carga rebasa la altura del compartimento de un vehículo de carga de hasta 1.5 toneladas por transportar excepcionalmente artículos personales.

Los objetos ocupan el espacio destinado a los pasajeros y obstruyen la visibilidad del conductor.

La carga sobresale de la parte delantera o de los costados del vehículo debido a sus dimensiones.

¿Qué debe incluir el permiso?

Nombre o razón social del solicitante.

Domicilio del solicitante.

Características del vehículo que se utilizará para transportar la carga.

Conocer estas reglas puede evitar contratiempos durante las compras decembrinas y ayudar a que el traslado de objetos voluminosos se realice de manera segura, tanto para el conductor como para el resto de las personas que utilizan la vía pública.