Utilizar un cartel de discapacidad falso o alterado para obtener beneficios de estacionamiento o circulación puede tener consecuencias legales importantes en México. Las autoridades recuerdan que la falsificación constituye una conducta sancionada por la legislación penal, además de generar consecuencias administrativas.

De acuerdo con el artículo 243 del Código Penal Federal, la falsificación de documentos puede castigarse con penas de cuatro a ocho años de prisión, además de multas de hasta 360 días, cuando se acrediten los supuestos previstos por la ley.

El Gobierno podrá suspender a los conductores que presten su licencia de conducir a otras personas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Además, las autoridades pueden rechazar de inmediato cualquier trámite relacionado con la obtención de la licencia cuando detecten irregularidades en la documentación presentada. También podría iniciarse un procedimiento administrativo que derive en la la imposibilidad de obtener el permiso conforme a la normativa aplicable.

¿Cuánto es la multa por estacionar en lugar de discapacitado?

Según el Reglamento de Tránsito, utilizar de manera indebida los espacios de estacionamiento exclusivos para personas con discapacidad puede derivar en una sanción económica de 20, 25 o 30 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), además de la acumulación de seis puntos en la licencia de conducir.

La Unidad de Medida y Actualización es el parámetro que emplean las autoridades de movilidad para calcular diversas multas de tránsito. Con el valor vigente de 96.22 pesos, la infracción por ocupar estos cajones sin autorización puede representar una multa que oscila entre 1,924 y 2,886 pesos.

Además de la sanción económica, las autoridades recuerdan que respetar estos espacios es fundamental para garantizar la movilidad y accesibilidad de las personas con discapacidad.

¿Qué lugares son prohibidos para estacionar?

Existen diversos lugares donde el Reglamento de Tránsito prohíbe estacionar un vehículo. Entre ellos se encuentran:

Banquetas, cruces peatonales o pasos de cebra y ciclovías de uso exclusivo.

Vías primarias.

Sobre o debajo de puentes, distribuidores viales o cualquier estructura elevada, así como dentro de túneles.

Carriles confinados destinados al transporte público.

Zonas donde exista señalización que prohíba estacionarse o donde las marcas sobre el pavimento sean de color amarillo.

Áreas de circulación, accesos y salidas de estaciones o terminales del transporte público colectivo.

Las autoridades de la Ciudad de México pide respetar estas restricciones, especialmente los cajones reservados para personas con discapacidad, con el fin de garantizar que permanezcan disponibles para quienes realmente los requieren y evitar la aplicación de sanciones.