Javier Milei protagonizó una escena inesperada este lunes cuando salió al balcón de la Casa Rosada junto a integrantes de su Gabinete para saludar a estudiantes reunidos en Plaza de Mayo. Entre risas, el Presidente realizó el gesto viral conocido como “six-seven”.

El video del mandatario se viralizó rapido por las redes sociales en medio de un contexto polémico. Milei no se refirió a las elecciones en Brasil, dónde perdió su simpatizante Flavio Bolsonaro, y la reunión en la Casa Rosada no contó con Patricia Bullrich, que cada vez muestra más sus diferencias con el Presidente.

Qué significa “six-seven” y cómo nació la tendencia viral

La expresión, que también se escribe 6-7 o 67, se utiliza como una muletilla y puede aparecer en situaciones muy diferentes, incluso sin una relación directa con lo que sucede. Su origen se encuentra en “Doot Doot (6 7)”, una canción del rapero estadounidense Skrilla, quien aclaró que nunca buscó darle un sentido específico al término.

🔴 #ÚLTIMO | Javier Milei salió al balcón de Casa Rosada en donde hizo el gesto viral entre adolescentes “six seven” 🤲



📹 El mandatario se mostró de buen humor a pesar de la derrota de su amigo Flavio Bolsonaro en el balotaje de Brasil, ante Lula da Silva. 👇 pic.twitter.com/u1YFwFV7sN — Nexofin (@Nexofin) October 26, 2026

La tendencia creció cuando usuarios de TikTok comenzaron a incluir la canción en videos de jugadas de LaMelo Ball, basquetbolista de los Charlotte Hornets de la NBA. La altura del jugador, de 2,01 metros (equivalente a seis pies y siete pulgadas), contribuyó a la asociación con los números. Más adelante, un video de un niño en un partido juvenil de básquet, que gritaba la expresión mientras movía las manos, impulsó todavía más su difusión.

Del fenómeno de las redes a la reunión de Gabinete de Milei

Con el paso del tiempo, el gesto se multiplicó en escuelas, redes sociales y hasta en cuentas oficiales de equipos de la NBA. En Argentina también quedó vinculado con “farmear aura”, una expresión que alude a sumar carisma, presencia o seguridad, como si se acumularan puntos de estilo. La aparición de Milei desde el balcón presidencial sumó una nueva escena a la expansión de esta moda.

Después del saludo, el mandatario encabezó una reunión de Gabinete en el Salón Eva Perón, la primera en tres semanas, que se extendió por casi una hora y media. Según fuentes oficiales, pidió “redoblar los esfuerzos”, ratificó el rumbo económico y señaló como prioridades legislativas el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, la reforma electoral y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.