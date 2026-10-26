Flávio Bolsonaro informó este lunes que la justicia le prohibió salir de Brasil.

Flávio Bolsonaro informó este lunes que la justicia le prohibió salir de Brasil tras el balotaje en el que perdió con el actual presidente, Lula da Silva.

“Por decisión de un juez de la Corte Cuprema, fui intimado (por la policía) a entregar mis pasaportes y tengo prohibido dejar el país”, dijo el senador del PL en un video.

El hasta este domingo candidato presidencial es investigado en una causa por presunta corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas por haber mediado para obtener financiación irregular del banquero Daniel Vorcaro, actualmente detenido, para filmar una película sobre su padre, jair Bolsonaro.

EN DESARROLLO.