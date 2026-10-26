En una jornada marcada por el impacto en la Bolsa local de las elecciones en Brasil, el Gobierno anunció el menú que ofrecerá en la licitación que el Tesoro celebrará el próximo miércoles.

Con instrumentos de corto plazo y un menú variado de títulos en pesos, el ministro de Economía, Luis Caputo, buscará renovar vencimientos por $ 10,9 billones, de los cuales $ 9,76 billones estarían en manos privadas.

El Gobierno emitirá una nueva Lecap que vencerá en febrero de 2027. Además, pondrá a disposición dos bonos CER: uno a marzo del año que viene y otro al 29 de octubre, luego de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Además, ofrecerá un título que ajusta por Tamar, la tasa de los plazos fijos mayoristas, y vence en agosto de 2027. Habrá un instrumento dual, que ofrecerá rendimientos en CER o Tamar y es el título con duration más prolongada: vence en diciembre de 2028.

Para los inversores que demanden cobertura cambiaria, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, emitirá un título dólar linked que tendrá como horizonte el 15 de enero de 2027.