El presidente Javier Milei volvió a referirse a Patricia Bullrich y al armado político de La Libertad Avanza. Foto: Presidencia.

El presidente Javier Milei volvió a referirse a Patricia Bullrich y al armado político de La Libertad Avanza de cara a las elecciones de 2027, en medio de las versiones sobre el futuro de la senadora y las especulaciones sobre el escenario electoral del oficialismo.

“Patricia es socia”, afirmó Milei al ser consultado por la exministra y rechazó que exista una interna dentro del espacio libertario. En ese sentido, cuestionó las versiones que, según su interpretación, buscan instalar la idea de un oficialismo sin su liderazgo.

Milei sostuvo que las versiones sobre una disputa interna forman parte de una estrategia de sectores que buscan modificar el escenario político del oficialismo. “Es una operación de los medios que me desprecian. Los medios ya han decidido dónde quieren jugar. Está claro que a mí no me quieren. Quieren instalar esa idea estúpida del mileísmo sin Milei”, afirmó en diálogo con Gabriel Anello, por radio Mitre.

Asimismo, cuestionó la forma en que se presentan las diferencias dentro de La Libertad Avanza. “Los liberales no somos manadas; pueden tener opiniones distintas, pero a eso lo llaman interna”, sostuvo. Y agregó: “Los periodistas que escriben política son mentirosos, operadores y máquinas de mentir”.

Milei y Bullrich: qué dijo sobre el armado de 2027

Consultado sobre la fórmula para 2027, Milei se pronunció y señaló que la decisión del armado corresponde a la mesa política del espacio.

“Tengo distintas personas que podrían ocupar el cargo. Yo puedo tener mis preferencias, pero eso lo tiene que ver la mesa política. No puedo estar interfiriendo. No me meto en eso”, explicó.

Patricia Bullrich y Javier Milei se mostraron abrazados en la cena de la Fundación Faro. Foto: @PatriciaBullrich

En esa línea, mencionó a su hermana Karina Milei, al jefe de gabinete Diego Santilli y al asesor presidencial Santiago Caputo. “Yo me dedico a lo que soy bueno, a gestionar, a la batalla cultural. Yo no le puedo dar una sugerencia de cómo manejar la política a alguien como mi hermana, como Santilli o Santiago Caputo”, afirmó.

Milei también se refirió al escenario electoral de 2027 y dejó una definición sobre las próximas elecciones: “No veo a los argentinos votando para atrás”.

En paralelo, sostuvo que la Argentina deberá superar el próximo test electoral que esperan los inversores para consolidar su programa. “Argentina, superado el test electoral que piden los inversores, va a realizar su gran despegue”, aseguró con optimismo.

La defensa de la gestión económica

Durante la entrevista, Milei dedicó buena parte de sus declaraciones a defender los resultados de su programa económico y volvió a reivindicar la política de ajuste fiscal y desregulación.

Según el Presidente, “el equilibrio fiscal lo alcancé en el primer mes de gobierno” y sostuvo: “Soy el único gobierno que bajó impuestos por el equivalente a 4 puntos del PBI; la motosierra funcionó y el ajuste recayó en el sector público”.

En materia de actividad, Milei sostuvo que la economía acumula un crecimiento de entre 16% y 18% desde el inicio de su Gobierno, aunque reconoció que el escenario internacional genera presión sobre las tasas de interés. Su afirmación se da mientras los últimos datos oficiales muestran un freno en la actividad: en agosto, el EMAE avanzó apenas 0,1% mensual en la serie desestacionalizada, muy por debajo de lo esperado por las consultoras, y registró una caída interanual del 1,7%. El dato también reavivó el riesgo de una recesión técnica en el tercer trimestre, luego del retroceso del PBI en el segundo trimestre.

En otro tramo de la entrevista, Milei volvió a reivindicar la desregulación como uno de los pilares de su programa. “Somos el mejor gobierno de la historia. Hicimos 18 mil desregulaciones”, sostuvo, y vinculó la expansión del sector energético con la eliminación del denominado barril criollo a través del DNU 70/2023. Además, destacó el RIGI, al que definió como “la política industrial más importante de la historia argentina”, anticipando que “cuando esto empiece a florecer, va a ser maravilloso”.

Dólar, riesgo país y la mirada de Milei hacia 2027

El Presidente también buscó transmitir tranquilidad frente a una eventual mayor volatilidad financiera durante el año electoral. “Estamos haciendo todo para estar resguardados de la situación con medidas macroprudenciales”, afirmó al referirse a una posible corrida.

En ese sentido, aseguró que el Gobierno acumuló más de u$s 20.000 millones en compras de dólares y destacó además el swap con Estados Unidos, el swap con China, el financiamiento cerrado para 2027 y la balanza comercial. “En términos macroprudenciales, estamos más que sobreasegurados”, sostuvo.

Milei habló tras ser sobreseído: “La verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita siempre complicidad” Captura de video

Milei también pidió tiempo para que su programa económico pueda mostrar sus efectos. “Cien años de decadencia no se pueden arreglar en tres años. No me pidan milagros”. Según su visión, la salida pasa por el crecimiento económico y proyectó un horizonte de largo plazo para el país: “Entre 15 y 20 años nos convertimos en un país desarrollado. En 40 años somos una potencia mundial”.

El Presidente también cuestionó las críticas a su política económica y defendió su estrategia para enfrentar el actual escenario. “La mayoría de los economistas están ofreciendo resolver un shock de oferta negativa con un push de demanda, la estupidez que están diciendo”, sostuvo.

Según Milei, la respuesta debe estar en la reducción de impuestos y la desregulación, y agregó que el Gobierno trabaja para “bajar los costos y compensar la contracción de la oferta”.