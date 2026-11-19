Un hombre consuela a una mujer en un velorio.

Cuando una persona fallece y deja deudas pendientes, sus herederos no tienen que responder, como regla general, con sus propios bienes. Sin embargo, el Código Civil y Comercial de la Nación establece excepciones en las que pueden perder ese límite de responsabilidad y quedar obligados a utilizar su patrimonio personal para cancelar las obligaciones del causante.

Una de esas situaciones ocurre cuando un heredero oculta fraudulentamente bienes de la sucesión y evita incluirlos en el inventario. Esta conducta está contemplada en el artículo 2321 y puede tener consecuencias sobre sus bienes personales, incluso cuando las deudas fueron contraídas por la persona fallecida.

Cuándo los herederos deben pagar las deudas del fallecido con sus propios bienes

El artículo 2321 del Código Civil y Comercial establece que los herederos responden con su propio patrimonio por las deudas del causante y las cargas de la herencia cuando incurren en determinadas conductas.

Un hombre y una mujer abrazados en un cementerio.

Una de ellas es ocultar fraudulentamente bienes de la sucesión mediante su omisión en el inventario. Esto significa que, si un heredero esconde parte del patrimonio que dejó el fallecido para evitar que sea declarado dentro del proceso sucesorio, puede quedar obligado a responder por las deudas con sus propios bienes .

La normativa también contempla otras tres situaciones que pueden generar la misma consecuencia:

No realizar el inventario dentro de los tres meses desde que los acreedores o legatarios lo intiman judicialmente.

Ocultar fraudulentamente bienes de la sucesión y omitirlos del inventario.

Aumentar dolosamente el monto de las deudas que integran el pasivo sucesorio.

Vender bienes de la herencia, salvo que la operación resulte conveniente y el dinero obtenido ingrese al patrimonio sucesorio.

Qué pasa con los acreedores cuando el heredero debe responder con su patrimonio

El artículo 2322 del Código Civil y Comercial establece un orden de prioridad para los acreedores cuando se configura alguna de las situaciones previstas en el artículo anterior.

En primer lugar, los acreedores personales del heredero cuyos créditos se originaron antes de la apertura de la sucesión tienen preferencia sobre los acreedores del causante y los legatarios para cobrar con los bienes propios del heredero .

En cambio, cuando los créditos personales del heredero surgieron después de la apertura de la sucesión, sus acreedores concurren a prorrata con los acreedores del fallecido. Esto significa que participan del cobro en proporción a sus respectivos créditos, de acuerdo con las reglas aplicables.

De esta manera, la legislación establece consecuencias patrimoniales para los herederos que incumplen sus obligaciones durante el proceso sucesorio y determina cómo se distribuye la prioridad de cobro entre los distintos acreedores.