La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) publicó una investigación el pasado 12 de noviembre en la que analizó 15 panes de molde integrales comercializados en supermercados españoles.

Las variables de estudio fueron la composición nutricional, calidad física, higiene, degustación y precio. Entre los principales hallazgos, se concluyó que algunos productos de marca blanca obtuvieron resultados tan buenos como los de otras marcas, pese a costar tres veces menos. Incluso, aquellos que fueron valorados como los cinco mejores tenían un precio de entre 1,57 y 6,63 euros por kilo.

Cuáles son los mejores panes de molde integrales según la OCU

El estudio dedujo que los panes de molde integrales de marca blanca obtuvieron resultados en calidad y degustación tan buenos como el resto de los panes, además de que toda la harina empleada en ellos era 100% integral.

Incluso, se descubrió que varios de ellos no contienen aditivos que suelen encontrarse frecuentemente en estos alimentos, como lo son los emulgentes. Algunos de los mencionados por la OCU es el producto Bimbo Natural 100%, El Molino de Dia y The Rustik Bakery , que a pesar de no contener estas sustancias, no se ven afectados en su higiene, textura o degustación.

El estudio dedujo que los panes de molde integrales de marca blanca obtuvieron resultados en calidad y degustación tan buenos como el resto de los panes. Imagen ilustrativa. Unsplash.

Sin embargo, hay algunos casos en los que su textura sí se vio afectada: los panes de Alipende y, especialmente, El Horno de Aldi , presentaron defectos en rebanadas, con deformaciones o pliegues sobre sí mismas. Por su parte, La Cestera de Lidl presentó el mayor endurecimiento con el paso de los días.

Respecto a la higiene, fue satisfactoria en todas las muestras, con la excepción de Alipende , en la que se detectaron recuentos elevados de mohos y levaduras apreciables a la vista, según explica la OCU en el comunicado de prensa.

Qué diferencias nutricionales encontró la OCU entre los panes integrales y blancos

Respecto a la diferencia entre ambos tipos de panes, la OCU señaló que los panes integrales analizados aportaban aproximadamente el doble de fibra y un 30% más de proteínas que el pan de molde blanco.

En cuanto a su composición nutricional, los panes integrales analizados aportaron una media de 42,7 gramos de hidratos de carbono por cada 100 gramos de producto, además de 10,3 gramos de proteínas y 7,1 gramos de fibra. Por su parte, el contenido de grasas fue de 3,2 gramos y el de azúcares, de 3,7 gramos por cada 100 gramos.

Sin embargo, la organización advirtió que es importante prestar atención al contenido de sal, que alcanza una media de 1,1 gramos por cada 100 gramos de producto y presenta diferencias entre las distintas marcas analizadas.

La OCU demuestra que es necesario analizar y comparar los ingredientes, características nutricionales y el precio por kilo antes de elegir qué producto comprar. Imagen ilustrativa. Unsplash.

Cómo elegir y conservar el pan de molde integral para que dure más

Según explica la OCU en el comunicado, es conveniente chequear algunos factores a la hora de elegir un pan de molde integral:

Revisar los ingredientes: comprobar que el pan sea 100% integral o consultar el porcentaje de harina integral declarado.

Comparar los precios por kilo: no guiarse únicamente por el precio del paquete o por la marca.

Conservarlo correctamente: mantener la bolsa bien cerrada en un lugar fresco y seco.

Evitar la nevera: la refrigeración acelera el endurecimiento del pan.

Congelarlo si es necesario: separar las porciones y descongelarlas a temperatura ambiente o en el tostador.

El análisis de la OCU demuestra que es necesario analizar y comparar los ingredientes, características nutricionales y el precio por kilo antes de elegir qué producto comprar, ya que un precio más elevado no necesariamente garantiza una mejor calidad del pan de molde integral.