La infracción contempla una multa y la reducción de 10 puntos en la licencia de conducir.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una maniobra tan habitual como cambiar de carril puede terminar en una infracción si el conductor la realiza de manera repentina y sin avisar previamente al resto de los vehículos.

Aunque muchas personas suelen olvidarse de activar las luces de giro antes de desplazarse, esta conducta está contemplada en la Ley 451 y puede costar una multa.

La normativa porteña considera que no señalizar un cambio de carril o no respetar los espacios de circulación constituye una falta relacionada con la conducción peligrosa.

¿Qué dice la Ley 451 sobre cambiarse de carril sin señalizar en CABA?

El Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires establece, en su artículo 6.1.31, una sanción para los conductores que no respeten los carriles de circulación o realicen maniobras sin advertirlas previamente mediante las luces o señales manuales.

La disposición alcanza a quienes cambian de carril sin utilizar la luz de giro o realizan desplazamientos imprevistos que pueden poner en riesgo a otros vehículos.

Se trata de una conducta que suele repetirse en calles y avenidas con tránsito intenso, donde una maniobra repentina puede generar frenadas bruscas y provocar accidentes.

En este sentido, señalizar antes de cambiar de carril es una obligación para todos los conductores.

Multa y 10 puntos menos en la licencia: las consecuencias de cambiarse de carril sin señalizar en CABA

Los conductores que cometan esta infracción en la Ciudad de Buenos Aires pueden recibir una multa equivalente a 150 Unidades Fijas (UF), según lo establecido en el artículo 6.1.31 de la Ley 451.

Pero la sanción no termina en el pago de la multa. La conducción peligrosa también implica una quita de 10 puntos en la licencia de conducir , de acuerdo con el Sistema de Evaluación Permanente de Conductores de CABA de la Ley 2.148.

Además, esta infracción no permite recuperar el 50% de los puntos descontados mediante el curso de educación vial asociado al pago voluntario. Por eso, los conductores pueden sufrir tanto una penalización económica como una reducción importante de su puntaje.

¿Cómo deben señalizar los conductores un cambio de carril?

La infracción también implica una quita de 10 puntos en la licencia de conducir en la Ciudad de Buenos Aires. Fuente: Imagen Ilustrativa. El Cronista Argentina.

Más allá de las sanciones económicas, los conductores deben respetar las disposiciones del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires.

El artículo 6.1.8 establece las pautas para circular por arterias multicarriles y determina que los automovilistas deben procurar permanecer en un mismo carril, abandonándolo únicamente para realizar determinadas maniobras, como sobrepasos, estacionamientos, detenciones o giros.

No obstante, la normativa establece expresamente que la intención de cambiar de carril debe advertirse anticipadamente mediante la luz de giro.

Por este motivo, antes de desplazarse hacia otro carril, los conductores deben:

Activar la luz de giro con suficiente anticipación.

Comprobar que exista espacio suficiente para realizar la maniobra.

Verificar que el cambio no represente un peligro para otros vehículos.

Evitar movimientos bruscos o desplazamientos repentinos.

Mantener una circulación prudente y respetar la señalización vial.

Las maniobras que pueden considerarse conducción peligrosa en CABA

La legislación porteña contempla otras acciones que pueden poner en riesgo la seguridad vial.

Entre ellas se encuentran:

Circular sin respetar los carriles correspondientes.

Realizar maniobras sin advertirlas mediante luces o señales manuales.

Conducir de manera temeraria.

Llevar adelante comportamientos imprudentes durante la circulación.

En todos estos supuestos, la normativa establece una sanción de 150 Unidades Fijas.

De esta manera, respetar los carriles y anticipar cada movimiento mediante las señales correspondientes es fundamental para evitar multas y prevenir siniestros viales en las calles y avenidas de la Ciudad de Buenos Aires.