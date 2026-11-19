La Ley 13.927 de la Provincia de Buenos Aires establece una serie de requisitos que deben cumplir los motociclistas para poder circular. Entre ellos, se establece el uso obligatorio del casco reglamentario y el chaleco reflectante.

De acuerdo a la legislación bonaerense, los conductores de moto que no cuenten con esta vestimenta, tanto ellos como su acompañante, no podrán cargar combustible en las estaciones de servicio.

La disposición está contemplada en el artículo 48 quater de la Ley 13.927, incorporado por la Ley 15.002 y modificado posteriormente por la Ley 15.143.

Su texto establece que queda prohibido cargar combustible a ciclomotores, motocicletas, triciclos motorizados, cuatriciclos livianos y cuatriciclos cuando sus ocupantes no lleven el casco reglamentario y el chaleco reflectante correspondiente.

Qué dice la Ley 13.927 sobre cargar nafta sin casco y chaleco

El artículo 48 quater del Código de Tránsito bonaerense establece expresamente que las estaciones de servicio no pueden suministrar combustible a ciclomotores, motocicletas, triciclos motorizados, cuatriciclos livianos y cuatriciclos cuando su conductor y acompañante no lleven consigo el casco reglamentario y el chaleco reflectante.

La ley también determina que los establecimientos deben exhibir en los surtidores y en otros lugares visibles la siguiente leyenda: “Protegemos tu vida: sin casco ni chaleco no hay combustible”.

El incumplimiento de la obligación de colocar esos carteles está considerado una falta leve.

Carga de combustible. Banco Provincia

Qué características deben tener el casco y el chaleco reflectante

El artículo 48 de la Ley 13.927 establece que los conductores y acompañantes de ciclomotores, motocicletas, triciclos motorizados, cuatriciclos livianos y cuatriciclos deben circular con un casco reglamentario debidamente homologado. No utilizarlo constituye una falta grave.

Para los conductores y acompañantes de ciclomotores y motocicletas, la norma también contempla requisitos de identificación del vehículo en el casco y en el chaleco reflectante.

Los requisitos para circular:

Casco: debe llevar la identificación dominial del vehículo en ambos laterales, con letras y números reflectantes de un color diferente al del casco. Cada carácter debe tener, como mínimo, 3 centímetros de alto y 2 centímetros de ancho.

Chaleco: debe ser reflectante y llevar la identificación del dominio tanto en el frente como en el dorso. Las letras y números deben tener, como mínimo, 10 centímetros de alto y 6 centímetros de ancho.

Visibilidad: si el conductor o acompañante utiliza una prenda sobre el chaleco que impide verlo total o parcialmente, debe contar con una banda reflectante de 5 centímetros o dos bandas de 3 centímetros.

Estas condiciones buscan que el vehículo y sus ocupantes puedan ser identificados durante la circulación.

Qué pasa si un motociclista circula sin casco o chaleco

El artículo 48 quinquies de la Ley 13.927 considera faltas graves la conducción de motocicletas y otros vehículos alcanzados por la norma sin que sus ocupantes utilicen correctamente el casco reglamentario homologado y el chaleco reflectante.

Por su parte, el artículo 40 del Anexo V del Decreto 532/2009, reglamentario de la Ley 13.927, establece una multa de entre 50 y 100 unidades fijas para quienes cometan estas infracciones.