La diferencia está relacionada, entre otros factores, con el procesamiento.

Un estudio realizado por investigadores de la Escuela de Salud Pública de Harvard analizó durante años la alimentación y la salud de casi 200.000 hombres y mujeres para estudiar la relación entre el consumo de arroz y el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. El trabajo fue publicado el 14 de junio de 2010 en la revista Archives of Internal Medicine.

Los investigadores analizaron datos de 39.765 hombres y 157.463 mujeres, pertenecientes a tres grandes estudios de seguimiento. Los resultados encontraron diferencias entre quienes consumían mayores cantidades de arroz blanco y quienes incorporaban arroz integral a su alimentación.

Se trató de una investigación de cohortes, por lo que identificó asociaciones entre los hábitos alimentarios y el riesgo de enfermedad, pero no relaciones de causa y efecto.

Atención: qué diferencia encontró el estudio entre el arroz blanco y el integral

Los investigadores observaron que un mayor consumo de arroz blanco estaba asociado con un mayor riesgo de diabetes tipo 2. En el análisis, quienes consumían al menos cinco porciones semanales presentaron un riesgo relativo de 1,17 frente a quienes consumían menos de una porción al mes.

En cambio, el consumo elevado de arroz integral estuvo asociado con un menor riesgo. Quienes comían al menos dos porciones por semana tuvieron un riesgo relativo de 0,89 frente al grupo que consumía menos de una porción mensual.

Los autores también calcularon qué ocurriría si se reemplazaban 50 gramos diarios de arroz blanco crudo por la misma cantidad de arroz integral. La estimación fue una asociación con un 16% menos de riesgo de diabetes tipo 2.

La diferencia está relacionada, entre otros factores, con el procesamiento. En el arroz integral se conservan el salvado y el germen, mientras que el arroz blanco es sometido a procesos de molienda y pulido que eliminan esas capas y buena parte de la fibra y algunos nutrientes.

Cuál conviene comer y qué dicen los estudios posteriores

De acuerdo con la evidencia disponible, el arroz integral puede ser una opción preferible al arroz blanco cuando se busca aumentar el consumo de cereales integrales. Harvard incluye al arroz integral entre los granos enteros y señala que estos tienen un efecto más moderado sobre la glucosa y la insulina que los cereales refinados, como el arroz blanco.

Un análisis posterior publicado en 2022 revisó 19 artículos y también encontró una asociación entre el consumo de arroz blanco y un mayor riesgo de diabetes tipo 2, mientras que el arroz integral se asoció con un menor riesgo. En el caso del arroz integral, la evidencia de las cohortes provino principalmente de las mismas cohortes de Harvard utilizadas en el estudio original.

El consumo elevado de arroz integral estuvo asociado con un menor riesgo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los autores de esa revisión también analizaron ensayos clínicos que compararon directamente el arroz blanco y el integral. En estos estudios, los resultados sobre factores de riesgo cardiometabólicos fueron inconsistentes.

La investigación de Harvard de 2010 planteó que sustituir cereales refinados por cereales integrales podía contribuir a reducir el riesgo de diabetes tipo 2. En ese sentido, el estudio no estableció que una persona deba eliminar completamente el arroz blanco, sino que respaldó priorizar fuentes de carbohidratos integrales dentro de una alimentación saludable.

Entre las opciones de cereales integrales que Harvard incluye se encuentran:

Arroz integral

Avena

Cebada

Quinoa

Trigo integral

Bulgur

La recomendación general de Harvard es que los granos integrales ocupen una parte de una alimentación equilibrada. El arroz integral conserva componentes del grano que se pierden durante el procesamiento del arroz blanco, aunque la elección de uno u otro también depende de la alimentación completa y de las necesidades individuales.