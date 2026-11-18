El Gobierno de España aprobó nuevas restricciones para la venta de alimentos y bebidas en hospitales y otros centros asistenciales. Imagen ilustrativa.

El Gobierno de España aprobó nuevas restricciones para la venta de alimentos y bebidas en hospitales y otros centros asistenciales, con el objetivo de promover una alimentación más saludable y sostenible.

Según quedó establecido en el Real Decreto 950/2026, publicado el pasado 6 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), contempla cambios en las máquinas expendedoras, cafeterías y servicios de restauración.

Entre las principales novedades, la normativa establece que el 70% del espacio de las máquinas expendedoras deberá reservarse a determinados alimentos y bebidas, mientras que el 30% restante estará sujeto a requisitos nutricionales específicos.

El Real Decreto 950/2026 contempla cambios en las máquinas expendedoras, cafeterías y servicios de restauración. Imagen ilustrativa. Fuente: Magnific

Qué alimentos y bebidas tendrán nuevas restricciones en los hospitales

Según el artículo 11 del Real Decreto, al menos el 70% del espacio de las máquinas expendedoras deberá destinarse a productos como:

Agua, frutas y hortalizas frescas.

Frutos secos, preferentemente sin sal, grasas ni azúcares añadidos.

Leche, yogures y otras leches fermentadas sin azúcares añadidos.

Panes integrales y bocadillos elaborados con ingredientes específicos.

Zumos de frutas y hortalizas.

Sopas, cremas vegetales y bebidas vegetales sin azúcares añadidos.

Estos alimentos deberán ubicarse en las filas de las máquinas para garantizar una mayor visibilidad. Por su parte, hasta un 30% de la oferta podrá incluir otros productos, siempre que al menos la mitad de ese porcentaje cumpla con los límites nutricionales establecidos por la normativa.

Además, las máquinas que dispensen bebidas calientes deberán ofrecerlas sin azúcar añadido por defecto y permitir un máximo de cinco gramos de azúcar opcionales.

El Real Decreto 950/2026 entrará en vigor el 6 de noviembre de 2027, un año después de su publicación oficial. Imagen ilustrativa. Fuente: Magnific

Cuándo entrarán en vigor las nuevas restricciones del BOE

El Real Decreto 950/2026 entrará en vigor el 6 de noviembre de 2027, un año después de su publicación oficial, aunque establece disposiciones transitorias para facilitar determinadas adaptaciones.

La normativa también introduce requisitos para los menús y servicios de restauración, como aumentar la presencia de productos frescos y de temporada, incorporar alimentos ecológicos y favorecer el acceso al agua potable gratuita mediante fuentes.

Estas disposiciones afectan a los centros comprendidos en el ámbito de aplicación del decreto, incluidos hospitales y determinados establecimientos sanitarios y sociosanitarios públicos y privados.