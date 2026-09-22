En esta noticia
El ritual del huevo, también conocido como limpia con huevo o pasada del huevo, es una práctica espiritual de origen popular que se mantiene vigente en distintos países de América Latina. Quienes recurren a esta técnica la utilizan como una forma simbólica de limpieza y para interpretar las figuras que aparecen después de colocar el huevo en agua.
La práctica combina elementos vinculados a distintas tradiciones culturales y espirituales y suele realizarse en momentos en los que una persona busca introspección, calma o una renovación simbólica.
Cabe aclarar que las interpretaciones de las formas que aparecen en el vaso pertenecen al ámbito de las creencias y no constituyen un método científico de diagnóstico.
Cómo hacer el ritual del huevo paso a paso
La práctica se realiza con un huevo y un recipiente transparente con agua. Quienes siguen este ritual suelen observar posteriormente las formas que aparecen para darles una interpretación simbólica.
- Preparar los elementos: tener un huevo fresco y un vaso o recipiente transparente con agua. Algunas variantes incorporan vinagre, limón o sal.
- Pasar el huevo por el cuerpo: recorrerlo desde la cabeza hacia abajo, pasando por brazos, torso y piernas.
- Acompañar la práctica: algunas personas realizan una oración, mantra o afirmación mientras pasan el huevo.
- Romper el huevo: finalizar la pasada y colocar el contenido del huevo dentro del recipiente con agua.
- Dejar reposar: esperar entre 5 y 10 minutos antes de observar el resultado.
- Mirar las formas: revisar la yema, la clara, las burbujas y las figuras que puedan formarse.
Qué significa cada forma que aparece en el huevo
Entre los significados que suelen atribuirse están:
- Telarañas: se relacionan con la envidia.
- Picos hacia abajo: se interpretan como angustia o preocupaciones.
- Formas de ojos: se asocian con celos, envidia o la sensación de estar siendo observado.
- Puntos rojos o negros: algunas creencias los consideran una señal de advertencia relacionada con la salud.
- Yema turbia o con burbujas: se vincula con el mal de ojo o una supuesta energía negativa.
- Flores: suelen interpretarse como una señal de protección o energía positiva.
- Velo sobre la yema: se relaciona con una posible interferencia negativa.
- Remolinos: se asocian con malestar físico o desequilibrios.
- Yema en el fondo: dentro de estas creencias, puede interpretarse como magia negra o una energía pesada.
- Yema clara o con aspecto cocido: se considera una señal favorable o de protección.
- Nubes o remolinos: pueden vincularse simbólicamente con problemas de comunicación.
- Hilos largos: se relacionan con chismes o energías negativas.
Qué dice la ciencia sobre el ritual del huevo
No existe evidencia científica que demuestre que una limpia con huevo pueda detectar o eliminar energías negativas, diagnosticar enfermedades o producir efectos terapéuticos. Las formas que adquieren la clara y la yema responden a las características físicas del huevo y su interacción con el agua, mientras que su interpretación pertenece al terreno de las creencias y el simbolismo.
Para muchas personas, sin embargo, el ritual puede tener un valor personal asociado a la reflexión, la espiritualidad o la búsqueda de un momento de tranquilidad. En cualquier caso, la práctica no debe utilizarse para reemplazar una consulta médica o psicológica cuando existe un problema de salud.