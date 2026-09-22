El ritual del huevo es una práctica espiritual popular. (Fuente: Bing AI).

El ritual del huevo, también conocido como limpia con huevo o pasada del huevo, es una práctica espiritual de origen popular que se mantiene vigente en distintos países de América Latina. Quienes recurren a esta técnica la utilizan como una forma simbólica de limpieza y para interpretar las figuras que aparecen después de colocar el huevo en agua.

La práctica combina elementos vinculados a distintas tradiciones culturales y espirituales y suele realizarse en momentos en los que una persona busca introspección, calma o una renovación simbólica.

Cabe aclarar que las interpretaciones de las formas que aparecen en el vaso pertenecen al ámbito de las creencias y no constituyen un método científico de diagnóstico .

Cómo hacer el ritual del huevo paso a paso

La práctica se realiza con un huevo y un recipiente transparente con agua. Quienes siguen este ritual suelen observar posteriormente las formas que aparecen para darles una interpretación simbólica.

Preparar los elementos: tener un huevo fresco y un vaso o recipiente transparente con agua. Algunas variantes incorporan vinagre, limón o sal.

Pasar el huevo por el cuerpo: recorrerlo desde la cabeza hacia abajo, pasando por brazos, torso y piernas.

Acompañar la práctica: algunas personas realizan una oración, mantra o afirmación mientras pasan el huevo.

Romper el huevo: finalizar la pasada y colocar el contenido del huevo dentro del recipiente con agua.

Dejar reposar: esperar entre 5 y 10 minutos antes de observar el resultado.

Mirar las formas: revisar la yema, la clara, las burbujas y las figuras que puedan formarse.

Cómo hacer el ritual del huevo en el agua. Grok IA

Qué significa cada forma que aparece en el huevo

Entre los significados que suelen atribuirse están:

Telarañas: se relacionan con la envidia.

Picos hacia abajo: se interpretan como angustia o preocupaciones.

Formas de ojos: se asocian con celos, envidia o la sensación de estar siendo observado.

Puntos rojos o negros: algunas creencias los consideran una señal de advertencia relacionada con la salud.

Yema turbia o con burbujas: se vincula con el mal de ojo o una supuesta energía negativa.

Flores: suelen interpretarse como una señal de protección o energía positiva.

Velo sobre la yema: se relaciona con una posible interferencia negativa.

Remolinos: se asocian con malestar físico o desequilibrios.

Yema en el fondo: dentro de estas creencias, puede interpretarse como magia negra o una energía pesada.

Yema clara o con aspecto cocido: se considera una señal favorable o de protección.

Nubes o remolinos: pueden vincularse simbólicamente con problemas de comunicación.

Hilos largos: se relacionan con chismes o energías negativas.

Qué dice la ciencia sobre el ritual del huevo

No existe evidencia científica que demuestre que una limpia con huevo pueda detectar o eliminar energías negativas, diagnosticar enfermedades o producir efectos terapéuticos. Las formas que adquieren la clara y la yema responden a las características físicas del huevo y su interacción con el agua, mientras que su interpretación pertenece al terreno de las creencias y el simbolismo.

Para muchas personas, sin embargo, el ritual puede tener un valor personal asociado a la reflexión, la espiritualidad o la búsqueda de un momento de tranquilidad. En cualquier caso, la práctica no debe utilizarse para reemplazar una consulta médica o psicológica cuando existe un problema de salud.