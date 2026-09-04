En las carreteras es habitual encontrar señales entre conductores que no están escritas en ningún cartel. Algunas se realizan con las luces del vehículo y forman parte de códigos de comunicación utilizados especialmente por quienes pasan muchas horas al volante, como los camioneros y transportistas.

Una de estas señales ocurre cuando un automóvil adelanta a un camión y, después de completar la maniobra, el conductor del vehículo pesado realiza uno o varios destellos breves con las luces altas.

Aunque puede parecer una acción extraña, generalmente tiene un significado práctico: el camionero está indicando que ya existe suficiente distancia entre ambos vehículos y que el automóvil puede regresar al carril sin ponerse en riesgo.

Señales de tránsito.

¿Qué significa el destello de luces altas?

Debido a la posición elevada de la cabina, el camionero puede tener una perspectiva diferente sobre la distancia que existe entre su vehículo y el automóvil que acaba de rebasarlo.

Cuando considera que el auto ya está suficientemente adelante, puede realizar un breve destello para comunicarle al otro conductor que puede incorporarse nuevamente al carril de manera segura, siempre que las condiciones de tránsito lo permitan.

Esta señal puede entenderse como una forma de cooperación entre conductores y busca facilitar una maniobra que, especialmente con vehículos de gran tamaño, requiere mantener una distancia adecuada.

Algunos puntos importantes son:

El destello suele realizarse después de que el automóvil termina de rebasar .

Indica que el camionero considera que existe suficiente espacio para incorporarse.

No sustituye la obligación del conductor de comprobar por sí mismo que puede cambiar de carril .

El significado puede variar según la región y las costumbres de los conductores.

Nunca se debe interpretar una señal luminosa como autorización absoluta para realizar una maniobra.

Códigos en ruta. El Cronista | Gemini

¿Cómo actuar cuando un camionero hace esta señal?

Si después de rebasar a un camión el conductor recibe un destello breve de luces altas, puede tomarlo como una indicación de que hay suficiente separación para volver al carril, pero debe comprobar la situación antes de hacerlo.

Lo recomendable es revisar los espejos, utilizar las direccionales y asegurarse de que no exista otro vehículo en el punto ciego.

También es importante recordar que los camiones necesitan mayor distancia para frenar y tienen puntos ciegos considerablemente más amplios que los automóviles.

Por eso, antes de incorporarse, el conductor debe:

Comprobar el espacio disponible en los espejos.

Activar la direccional correspondiente.

Evitar incorporarse demasiado cerca del camión.

Mantener una distancia prudente después de regresar al carril.

Continuar atento a otros vehículos y a las condiciones de la carretera.

En definitiva, el breve destello puede funcionar como una señal de cortesía y comunicación entre conductores, pero la responsabilidad de realizar el cambio de carril de manera segura siempre corresponde al conductor que ejecuta la maniobra.