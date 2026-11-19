Se trata de la señal reglamentaria R.23 del Sistema de Señalización Vial Uniforme de Argentina, contemplada en el Anexo L de la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449.

Quienes transitan por rutas, autopistas o avenidas suelen encontrarse con carteles circulares de fondo blanco, reborde rojo y una flecha que apunta hacia un camión .

Lejos de tratarse de una simple sugerencia o de una orden para que todos los conductores giren a la derecha, la señal R.23 integra el Sistema de Señalización Vial Uniforme establecido en el Anexo L de la reglamentación de la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 y reviste carácter obligatorio para los vehículos de gran porte.

Al ubicarse al inicio de los tramos donde rige la disposición (y repetirse en sectores extensos), esta indicación busca ordenar el flujo vehicular, evitar que los rodados pesados ocupen de manera habitual los carriles centrales o izquierdos, facilitar los sobrepasos permitidos y reducir los riesgos derivados de las diferencias de tamaño, peso y velocidad en la vía pública.

Qué significa la señal R.23 y cómo debe actuar cada conductor

El alcance de esta señal reglamentaria varía según el tipo de vehículo que se conduzca, por lo que conviene distinguir entre el transporte de carga y el resto de los usuarios de la vía:

Si conducís un vehículo de transporte pesado: tenés la obligación de ubicar tu rodado en el carril extremo derecho y mantener la circulación por allí como regla general, respetando las velocidades máximas, las distancias de seguridad y las incorporaciones o salidas. No debés circular por los carriles centrales o izquierdos como forma habitual de desplazamiento.

Si conducís un automóvil o una motocicleta: la señal no te impone circular exclusivamente por el carril derecho ni prohíbe el uso de los demás carriles, ya que su mandato directo recae sobre el tránsito pesado. De todos modos, debés respetar las normas generales de tránsito y el resto de la señalización presente en el tramo.

En cuanto a los alcances de la norma, está dirigida a vehículos de transporte pesado (como camiones de carga, camiones con acoplado, tractocamiones, semirremolques y unidades de transporte de mercancías), aunque su encuadre preciso depende de la normativa aplicable y de las características técnicas del vehículo, sin que el simple gran tamaño de un rodado alcance por sí solo para catalogarlo de ese modo.

El alcance de esta señal reglamentaria varía según el tipo de vehículo que se conduzca. Fuente: SMN

Sobrepasos, sanciones de la Ley 24.449 y reglas en CABA

Tener un carril asignado para circular de manera habitual no impide realizar un adelantamiento cuando la vía y las condiciones lo permiten. En los tramos habilitados, un vehículo pesado puede utilizar el carril izquierdo únicamente para efectuar un sobrepaso seguro, siempre que regrese al carril derecho una vez finalizada la maniobra.

Desobedecer una señal reglamentaria infringe el artículo 37 de la Ley 24.449, que exige acatar las señales de tránsito, y puede derivar en sanciones encuadradas en el régimen de faltas graves del artículo 77 cuando la conducta compromete la seguridad vial.

Las consecuencias pueden incluir multas económicas, el registro del antecedente y penalidades mayores en caso de reincidencia .

Si la situación ocurre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además entra en juego el Código de Tránsito y Transporte (Ley 2148). En sus artículos 9.10.1 y 9.10.4, la norma porteña dispone que los camiones y acoplados con un peso individual igual o superior a 12 toneladas deben circular por los tramos habilitados de la Red de Tránsito Pesado , pudiendo egresar únicamente para llegar a destino y retornar por el recorrido más corto permitido.

Infringir esta restricción puede acarrear sanciones del Régimen de Faltas e incluso la retención preventiva del vehículo, tratándose de una falta distinta a la de circular por un carril indebido.

Por qué es clave respetar la indicación del tránsito pesado

Ordenar la circulación de los rodados de gran porte resulta determinante para prevenir siniestros viales debido a sus propias limitaciones físicas y dinámicas. Los vehículos pesados demandan mayores distancias de frenado, presentan puntos ciegos más amplios, ocupan mayor superficie en la calzada y requieren maniobras de cambio de carril más pausadas y previsibles.