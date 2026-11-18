Qué significa la señal de tránsito con flecha en color negro en forma de herradura con abertura hacia abajo y la punta en el brazo descendente izquierdo.

Comprender las señales de tránsito son importantes para fortalecer la seguridad vial a lo largo del país.

Una de ellas es la de flecha en color negro en forma de herradura con abertura hacia abajo y la punta en el brazo descendente izquierdo. Su nombre es “No girar en U” y pertenece al Sistema de Señalización Vial Uniforme.

Qué significa la señal de tránsito

Según el Decreto Reglamentario 779/1995, la señal de tránsito se la conoce como “No girar en U”, la cual “prohíbe retomar (girar en sentido contrario) sobre una misma vía”.

Su conformación física es la de una flecha en color negro en forma de herradura con abertura hacia abajo y la punta en el brazo descendente izquierdo. El fondo es blanco, el círculo rojo y la flecha tachada en rojo.

Qué significa la señal de tránsito con flecha en color negro en forma de herradura con abertura hacia abajo y la punta en el brazo descendente izquierdo. Fuente: Imagen ilustrativa generada con Copilot | Equipo Audiencias

Qué hacer al ver esta señal de tránsito

Cuando un conductor visualiza esta señal de tránsito tiene prohibido girar en sentido contrario sobre una misma vía , es decir, si conduce en una dirección no puede dar un giro de 180° en forma de U para retomar la conducción en la calle con sentido contrario a la inicial.

En cambio, el conductor debe seguir en sentido recto y no girar a la izquierda . Por último, el conductor debe esperar a una zona donde esté permitido girar en U.

Es importante respetar estas señales de tránsito porque evitan choques, situaciones de alto riesgo, embotellamientos o maniobras bruscas.

Es común ver este tipo de señales de tránsito en avenidas donde el volumen de vehículos, autopistas, túneles, puentes o esquinas peligrosas donde la visibilidad es reducida o el espacio es insuficiente.

En conclusión, la señal de tránsito es importante porque evita situaciones de alto riesgo en una ciudad. El conductor solo debe seguir en su conducción de forma recta hasta encontrar la señal de tránsito que lo habilite a girar en U.