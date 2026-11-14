Señal de tránsito pesado por la derecha en la ruta.

El Sistema de Señalización Vial Uniforme de Argentina contempla distintas señales que establecen obligaciones y restricciones para los conductores.

Entre ellas se encuentra la R.23, identificada por la figura de un camión y una flecha horizontal, que indica por qué sector de la calzada deben circular los vehículos de transporte pesado.

Su cumplimiento es obligatorio y resulta fundamental para ordenar el tránsito y reducir los riesgos de accidentes, especialmente en rutas y autopistas.

Qué significa la señal de tránsito R.23 de un camión con una flecha

La señal R.23 se denomina Tránsito Pesado a la Derecha y forma parte de las señales reglamentarias o prescriptivas, dentro del grupo de señales de restricción.

Un camión circula por la derecha al advertir la señal. Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

Su diseño presenta la figura de un camión visto desde atrás, acompañado por una flecha horizontal que lo señala. De acuerdo con el Anexo L del Sistema de Señalización Vial Uniforme, su significado es concreto. Los vehículos de transporte pesado deben circular obligatoriamente por el carril extremo derecho.

Esto significa que los camiones y demás vehículos comprendidos dentro del transporte pesado deben mantenerse en el carril derecho cuando circulan por los tramos donde está colocada esta señalización. No se trata de una recomendación, sino de una disposición reglamentaria que los conductores deben respetar.

La señal se instala al comienzo de los sectores donde se establece esta restricción y debe repetirse cuando los tramos sean extensos, para que los conductores puedan reconocerla durante el recorrido.

Por qué es importante respetar esta señal de tránsito de tránsito

La señal R.23 cumple una función central en la organización de la circulación, ya que permite distribuir los vehículos según sus características y evitar que los camiones ocupen carriles destinados al desplazamiento de otros automotores.

En rutas y autopistas, donde las velocidades de circulación suelen ser mayores , esta disposición contribuye a reducir las maniobras peligrosas, facilitar los sobrepasos y mantener un flujo vehicular más ordenado.

Además, respetar esta indicación permite que los conductores de vehículos livianos puedan anticipar la ubicación del transporte pesado y realizar las maniobras permitidas con mayor previsibilidad, sin encontrarse sorpresivamente con camiones que circulan por carriles que no les corresponden.

Cuáles son las señales de restricción

Uso de Cadenas para Nieve R 19: indica la obligación de utilizar cadenas para nieve en los vehículos.

Giro Obligatorio (Derecha) R 20: obliga a realizar el giro hacia la derecha.

Giro Obligatorio (Izquierda) R 20: obliga a realizar el giro hacia la izquierda.

Señales de restricción. Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias