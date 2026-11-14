El Sistema de Señalización Vial Uniforme de Argentina contempla distintas señales que establecen obligaciones y restricciones para los conductores.
Entre ellas se encuentra la R.23, identificada por la figura de un camión y una flecha horizontal, que indica por qué sector de la calzada deben circular los vehículos de transporte pesado.
Su cumplimiento es obligatorio y resulta fundamental para ordenar el tránsito y reducir los riesgos de accidentes, especialmente en rutas y autopistas.
Qué significa la señal de tránsito R.23 de un camión con una flecha
La señal R.23 se denomina Tránsito Pesado a la Derecha y forma parte de las señales reglamentarias o prescriptivas, dentro del grupo de señales de restricción.
Su diseño presenta la figura de un camión visto desde atrás, acompañado por una flecha horizontal que lo señala. De acuerdo con el Anexo L del Sistema de Señalización Vial Uniforme, su significado es concreto. Los vehículos de transporte pesado deben circular obligatoriamente por el carril extremo derecho.
Esto significa que los camiones y demás vehículos comprendidos dentro del transporte pesado deben mantenerse en el carril derecho cuando circulan por los tramos donde está colocada esta señalización. No se trata de una recomendación, sino de una disposición reglamentaria que los conductores deben respetar.
La señal se instala al comienzo de los sectores donde se establece esta restricción y debe repetirse cuando los tramos sean extensos, para que los conductores puedan reconocerla durante el recorrido.
Por qué es importante respetar esta señal de tránsito de tránsito
La señal R.23 cumple una función central en la organización de la circulación, ya que permite distribuir los vehículos según sus características y evitar que los camiones ocupen carriles destinados al desplazamiento de otros automotores.
En rutas y autopistas, donde las velocidades de circulación suelen ser mayores, esta disposición contribuye a reducir las maniobras peligrosas, facilitar los sobrepasos y mantener un flujo vehicular más ordenado.
Además, respetar esta indicación permite que los conductores de vehículos livianos puedan anticipar la ubicación del transporte pesado y realizar las maniobras permitidas con mayor previsibilidad, sin encontrarse sorpresivamente con camiones que circulan por carriles que no les corresponden.
Cuáles son las señales de restricción
- Uso de Cadenas para Nieve R 19: indica la obligación de utilizar cadenas para nieve en los vehículos.
- Giro Obligatorio (Derecha) R 20: obliga a realizar el giro hacia la derecha.
- Giro Obligatorio (Izquierda) R 20: obliga a realizar el giro hacia la izquierda.
- Sentido de Circulación (Derecha) R 21: indica que los vehículos deben circular hacia la derecha.
- Sentido de Circulación (Izquierda) R 21: indica que los vehículos deben circular hacia la izquierda.
- Sentido de Circulación (Comienzo Sentido Único) R 21: indica el inicio de un tramo con circulación en un solo sentido.
- Sentido de Circulación (Alternativa) R 21: indica un sentido alternativo habilitado para la circulación.
- Paso Obligado (Derecha) R 22: obliga a pasar por el lado derecho del obstáculo.
- Paso Obligado (Izquierda) R 22: obliga a pasar por el lado izquierdo del obstáculo.
- Tránsito Pesado a la Derecha R 23: indica que los vehículos de tránsito pesado deben circular por la derecha.
- Peatones por la Izquierda R 24: indica que los peatones deben circular por el lado izquierdo de la vía.
- Puesto de Control R 25: indica la presencia de un puesto donde los vehículos deben detenerse para ser controlados.
- Comienzo de Doble Mano R 26: indica el inicio de un tramo donde la circulación se realiza en ambos sentidos.
- Transitar con Luces Bajas Encendidas Ley N.º 25.456: indica la obligación de circular con las luces bajas encendidas.