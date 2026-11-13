La señales de tránsito cumplen distintas funciones, como advertir sobre peligros, orientas a los conductores y/o establecer obligaciones específicas al circular.

Entre estas últimas, se encuentra la señal R.16, que muestra un cartel con fondo azul, contorno rojo y número blanco, y suele generar confusiones en lo que respecta a su significado.

En función de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 que regula la circulación vial, los conductores que se encuentren con esta señal deberán actuar conforme lo establezca la normativa.

¿Qué significa la señal R.16 y qué debe hacer el conductor al verla?

La señal R.16, identificada como “Límite de velocidad mínima” está formada por un círculo azul con una orla roja y un número blanco indica la velocidad expresada en kilómetros por hora.

Por ejemplo, cuando el cartel muestra el número 35, significa que los vehículos deben circular a una velocidad mínima de 35 kilómetros por hora en ese tramo.

A diferencia de las señales que establecen una velocidad máxima, este cartel indica el límite inferior permitido. Por lo tanto, los conductores no pueden circular por debajo de la velocidad señalada mientras transitan por la vía en la que esté alcanzada esa restricción.

Cuando el cartel muestra el número 35, significa que los vehículos deben circular a una velocidad mínima de 35 kilómetros por hora en ese tramo. (Imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias) ChatGPT

¿Dónde se encuentra colocada la señal de tránsito R.16?

De acuerdo con el Sistema de Señalización Vial Uniforme, la señal R.16 se instala en aquellas vías donde interesa que se establezca una velocidad mínima diferente a la que determina la norma general.

Su ubicación permite advertir a los conductores que deben mantener una velocidad igual o superior a la indicada para circular por ese sector.

Cabe destacar que el número que aparece en el interior del círculo puede variar según las condiciones de la vía y la velocidad mínima que se establezca para ese tramo.

¿En qué categorías se dividen las señales de tránsito?

Las señales de tránsito se clasifican en distintas categorías, según la función que cumplen al ordenar, advertir u orientar la circulación. Entre las principales se encuentran: