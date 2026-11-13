Señal de Circulación Exclusiva para transporte público sobre una avenida.

La señal R 18 de Circulación Exclusiva (Transporte Público) pertenece al grupo de señales reglamentarias o prescriptivas del Sistema de Señalización Vial Uniforme.

Su función es indicar que un sector de la calzada está reservado para la circulación de determinados vehículos de transporte público, por lo que los conductores particulares deben respetar esa restricción.

Qué significa la señal de tránsito R 18 y para qué sirve

La señal R 18 se identifica por un círculo azul con la silueta blanca de un colectivo en el centro. Su presencia indica que el carril o sector de la calzada señalado está destinado exclusivamente a la circulación del transporte público de pasajeros .

Un ómnibus utiliza la salida única para el uso de transporte público. Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

Esto significa que los automóviles particulares, las motocicletas y otros vehículos que no estén habilitados no pueden utilizar ese espacio para circular. El objetivo es ordenar el tránsito, evitar que otros vehículos ocupen los carriles reservados y facilitar el desplazamiento de colectivos en zonas de circulación intensa.

La señal puede encontrarse en calles y avenidas donde existen carriles exclusivos para colectivos. También puede estar acompañada por demarcaciones sobre el pavimento, como la figura del vehículo o la leyenda que identifica el uso exclusivo del carril.

Por qué pertenece al grupo de señales reglamentarias o prescriptivas

La R 18 forma parte de las señales reglamentarias o prescriptivas, que transmiten órdenes específicas de cumplimiento obligatorio para los usuarios de la vía pública.

A diferencia de las señales informativas, no se limita a brindar una orientación, sino que establece una condición que los conductores deben respetar.

El Sistema de Señalización Vial Uniforme determina que estas indicaciones crean excepciones a las reglas generales de circulación. Por eso, cuando un conductor encuentra la señal de circulación exclusiva para transporte público, debe respetar la restricción y continuar por los carriles habilitados para su vehículo.

Qué deben tener en cuenta los conductores al encontrar esta señal

La presencia de la R 18 implica que no se debe invadir ni utilizar el carril reservado para colectivos como una vía alternativa para evitar congestionamientos.

Tampoco corresponde circular por ese sector para adelantar a otros vehículos o detenerse, salvo que exista una autorización o indicación específica de la autoridad de tránsito.

Cuáles son las señales reglamentarias o prescriptivas

Limitación de Peso R 11: prohíbe la circulación de vehículos cuyo peso total supere las 4 toneladas.

Limitación de Peso por Eje R 11: prohíbe la circulación de vehículos cuyo peso por eje supere las 2 toneladas.

Limitación de Altura R 12: prohíbe la circulación de vehículos cuya altura supere los 4,10 metros.

Señales de tránsito reglamentarias o prescriptivas. Captura Sistema de Señalización Vial Uniforme | Composición El Cronista Audiencias