El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por la llegada de fuertes tormentas que podrían afectar a distintas localidades de Chaco y Santiago del Estero este sábado 14 de noviembre.
El fenómeno podría estar acompañado por lluvias intensas en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.
Ante posibles cambios o actualizaciones de las condiciones climáticas, se recomienda consultar el mapa oficial de alertas del organismo gubernamental.
Alerta amarilla por tormentas: cuáles son las zonas afectadas en Chaco y Santiago del Estero
El aviso meteorológico advierte por fuertes tormentas este sábado 14 de noviembre que alcanzará a distintos departamentos de Chaco y Santiago del Estero.
En Santiago del Estero, la advertencia comprende los departamentos de:
- Figueroa
- Alberdi
- Copo
- Moreno
- Pellegrini
- Atamisqui
- Banda
- Capital
- Choya
- Loreto
- Ojo de Agua
- Robles
- San Martín
- Silípica
- Aguirre
- Avellaneda
- Belgrano
- General Taboada
- Juan F. Ibarra
- Mitre
- Quebrachos
- Rivadavia
- Salavina
- Sarmiento
En Chaco, las zonas alcanzadas son:
- Bermejo
- General Donovan
- Libertad
- Primero de Mayo
- San Fernando
- Chacabuco
- Comandante Fernández
- Doce de Octubre
- Dos de Abril
- Fray Justo Santa María de Oro
- General Belgrano
- Independencia
- Libertador General San Martín
- Mayor Luis Jorge Fontana
- Nueve de Julio
- O’Higgins
- Presidencia de la Plaza
- Quitilipi
- San Lorenzo
- Sargento Cabral
- Tapenagá
- Veinticinco de Mayo
- sectores de Maipú, Almirante Brown y General Güemes.
Tormentas fuertes con granizo: lluvias de hasta 50 mm y ráfagas intensas
El SMN advirtió que las zonas bajo alerta amarilla podrían registrar tormentas aisladas, algunas de fuerte intensidad o puntualmente severas.
Según el organismo, se esperan precipitaciones acumuladas de entre 20 y 50 milímetros aunque estos valores podrían ser superados de manera puntual en algunas localidades.
Además, los fenómenos podrían estar acompañados por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas de viento. Las lluvias podrían desarrollarse con fuerza en cortos períodos.
¿Qué significa una alerta amarilla del SMN?
Según la página oficial del Servicio Meteorológico Nacional una alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.
Frente a este escenario, el organismo recomienda adoptar medidas preventivas para evitar accidentes y reducir posibles daños materiales durante las tormentas.
Entre los principales consejos, se encuentran:
- Evitar salir durante las tormentas.
- No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.
- Cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas.
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si se está al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.