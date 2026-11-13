El fenómeno podría estar acompañado por lluvias intensas en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por la llegada de fuertes tormentas que podrían afectar a distintas localidades de Chaco y Santiago del Estero este sábado 14 de noviembre.

El fenómeno podría estar acompañado por lluvias intensas en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo .

Ante posibles cambios o actualizaciones de las condiciones climáticas, se recomienda consultar el mapa oficial de alertas del organismo gubernamental.

Alerta amarilla por tormentas: cuáles son las zonas afectadas en Chaco y Santiago del Estero

El aviso meteorológico advierte por fuertes tormentas este sábado 14 de noviembre que alcanzará a distintos departamentos de Chaco y Santiago del Estero.

El SMN confirmó la alerta amarilla por tormentas en Chaco y Santiago del Estero para el sábado 14 de noviembre. (Foto: SMN) SMN

En Santiago del Estero, la advertencia comprende los departamentos de:

Figueroa

Alberdi

Copo

Moreno

Pellegrini

Atamisqui

Banda

Capital

Choya

Loreto

Ojo de Agua

Robles

San Martín

Silípica

Aguirre

Avellaneda

Belgrano

General Taboada

Juan F. Ibarra

Mitre

Quebrachos

Rivadavia

Salavina

Sarmiento

En Chaco, las zonas alcanzadas son:

Bermejo

General Donovan

Libertad

Primero de Mayo

San Fernando

Chacabuco

Comandante Fernández

Doce de Octubre

Dos de Abril

Fray Justo Santa María de Oro

General Belgrano

Independencia

Libertador General San Martín

Mayor Luis Jorge Fontana

Nueve de Julio

O’Higgins

Presidencia de la Plaza

Quitilipi

San Lorenzo

Sargento Cabral

Tapenagá

Veinticinco de Mayo

sectores de Maipú, Almirante Brown y General Güemes.

Tormentas fuertes con granizo: lluvias de hasta 50 mm y ráfagas intensas

El SMN advirtió que las zonas bajo alerta amarilla podrían registrar tormentas aisladas, algunas de fuerte intensidad o puntualmente severas.

Según el organismo, se esperan precipitaciones acumuladas de entre 20 y 50 milímetros aunque estos valores podrían ser superados de manera puntual en algunas localidades.

Además, los fenómenos podrían estar acompañados por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas de viento. Las lluvias podrían desarrollarse con fuerza en cortos períodos.

¿Qué significa una alerta amarilla del SMN?

Según la página oficial del Servicio Meteorológico Nacional una alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas .

Frente a este escenario, el organismo recomienda adoptar medidas preventivas para evitar accidentes y reducir posibles daños materiales durante las tormentas.

Entre los principales consejos, se encuentran: