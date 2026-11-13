El orden en las cuentas públicas y el ancla inflacionaria son dos de las principales banderas que exhibe la actual administración económica.

Sin embargo, en la economía de a pie, el dinamismo todavía no termina de consolidarse. Para el analista financiero Salvador Di Stefano, el país atraviesa un “enfriamiento” y enfrenta un dilema clave: los dólares “del colchón” no se están volcando a la inversión productiva.

“Los indicadores van a dar que hay una recesión técnica, porque son dos trimestres consecutivos que van a dar negativo”, expresó.

Por qué no se reactiva el consumo

Para el economista, también conocido como el “Gurú del Blue”, el diagnóstico es claro: “Hoy el mercado está flaco de ventas, no está ‘pum para arriba’. Estamos en un mercado retraído”.

Al explicar, en diálogo con Border Periodismo, el origen del freno en el consumo masivo, Di Stefano puso el foco en la suba de los costos operativos —con el transporte y los combustibles a la cabeza— en un entorno monetario rígido.

“Este tema de la suba del combustible iba a afectar a todos los sectores. Subió de $ 1600 pesos a casi $ 2400 o $ 2500 el diésel 500, que es el combustible que se usa para el transporte”, detalló. “Eso generó una suba de costos en todos los sectores que, como en el mercado no está con todo el dinero del mundo, no se pueden convalidar mayores precios porque la cantidad de moneda no aumenta”, agregó.

La opinión de Salvador Di Stéfano.

Según su análisis, este achicamiento de márgenes golpea de lleno al bolsillo de los trabajadores .

“Tanto los sectores ligados al campo, como la industria y el comercio, han tenido menos rentabilidad en los últimos tiempos. Y cuando las empresas tienen menos rentabilidad, los salarios no pueden incrementarse, con lo cual estamos en un bache de consumo importante que se ve en la calle y en todos lados”, agregó.

La herencia de la desconfianza: la caja de seguridad como refugio

Para Di Stefano, salir de esa parálisis no depende únicamente de las políticas de ajuste del Estado , que a su juicio ya cumplió su parte al consolidar el superávit fiscal y recomponer reservas, sino de cambiar la mentalidad “defensiva” que el argentino consolidó durante la última década.

“En Argentina, desde el 2011 hasta el 2023 tuviste déficit que lo financiaste con desahorro: te quedaste sin reservas; deuda, agotaste el stock de deuda; y ahí empezaste a imprimir billetes. ¿Qué hiciste? Encontraste toda una población a la defensiva", expresó el analista. “Cuando un país pierde reservas, toma deuda o imprime billetes, perjudica al que ahorra. Esa persona que ahorra, ¿qué hace? Se compraba dólares y los guardaba en una caja de seguridad”, señaló.

El problema, remarcó, es que ese mecanismo de supervivencia individual paraliza el multiplicador económico. “Cuando vos comprás dólares y los guardás en una caja de seguridad, no multiplicás, porque no se los prestás a nadie. El ahorro se transformaba en algo que nos llevaba a más estancamiento”, dijo.

Consultado sobre por qué esos fondos no se vuelcan masivamente a la producción si las variables macroeconómicas muestran orden fiscal, Di Stefano apuntó directo a la incertidumbre política y el calendario electoral .

“¿Qué es lo que resta? Resta que la gente tenga un poco más de confianza y esos dólares que en algún momento compró y guardó en una caja de seguridad, los invierta", sostuvo.

“Pero, ¿qué aparece acá en el horizonte? Aparece que nos encontramos cerca de la próxima elección presidencial y mucha gente dice: ‘Bueno, ¿cómo voy a sacar los ahorros? Mirá si gana otro, devalúa y yo pierdo todo lo que ahorré’”, cerró.