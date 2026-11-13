Reunin de la Comisin de Acuerdos el 7 de Octubre del 2026, en el Saln Azul del Senado de la Nacin, Buenos Aires, Argentina.- Foto: Mario Mosca / Comunicacin Institucional Senado.-

Presupuesto 2027: el Gobierno acordó con el PRO los cambios y pone fecha para el dictamen

En esta noticia Ley de Discapacidad: una negociación que vuelve a abrirse y pone en riesgo su votación

La Ley de Discapacidad volvió a generar diferencias dentro del oficialismo, esta vez por la estrategia para llevar el proyecto al recinto del Senado. Mientras Patricia Bullrich busca sostener el acuerdo parlamentario que permitió avanzar con el dictamen en Diputados, desde el Gobierno volvieron a plantear la posibilidad de introducir cambios al texto.

La discusión se da a pocos días de la sesión en la que el Senado tiene previsto tratar la iniciativa y después de una negociación que permitió reunir apoyos de distintos bloques para avanzar con el proyecto .

Voces allegadas a la jefatura de bloque libertario, señalaron a este medio que el planteo de modificar el texto genera preocupación porque obligaría a reabrir un acuerdo que ya fue trabajado con los senadores . En ese sector sostuvieron que, con cambios, no están garantizados los votos necesarios para aprobar la ley.

La discusión también expone una diferencia de criterio dentro del oficialismo. Mientras la conducción parlamentaria considera que el objetivo debe ser preservar el acuerdo alcanzado y garantizar la sanción de la norma, en el área económica vuelven a mirar el impacto fiscal del proyecto .

Según fuentes calificadas, el ministro de Economía, Luis Caputo, es uno de los funcionarios que planteó la necesidad de revisar algunos puntos. La explicación que transmiten desde ese sector es que las modificaciones estarían vinculadas a la necesidad de cerrar los números de cara al tratamiento en el Senado.

“ Hubieran arreglado con Martín ”, fue el planteo, en referencia a Martín Menem y a la negociación que permitió avanzar con el proyecto en Diputados. El problema que identifican cerca de Bullrich es político y parlamentario: consideran que volver a discutir el texto en este momento puede hacer caer los consensos construidos en el Senado.

Bullrich hizo explícita su posición este jueves, aunque sin referirse a las diferencias internas. “ Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado ”, publicó en sus redes sociales.

La senadora destacó que se trata de “ una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa ” y reivindicó el acuerdo alcanzado: “Demostramos que podemos solucionarlo hablando”.

Además, cerró con una definición que adquiere especial relevancia en el contexto actual: “ El país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera ”.

El mensaje llegó después de la visita de León XIV a la Argentina, durante la cual la discapacidad tuvo un lugar destacado en la agenda del Sumo Pontífice. La cuestión volvió así a quedar asociada a una discusión más amplia dentro del Gobierno sobre cómo compatibilizar el equilibrio fiscal con las políticas destinadas a sectores vulnerables.

Pequeño Cottolengo don orione claypole

Ley de Discapacidad: una negociación que vuelve a abrirse y pone en riesgo su votación

El proyecto de Ley de Discapacidad fue aprobado por la Cámara de Diputados y luego obtuvo dictamen en el Senado, donde el oficialismo logró construir una mayoría transversal. El acuerdo incluyó a sectores de la oposición y bloques provinciales, un esquema que permitió avanzar sin introducir modificaciones de último momento .

Ahora, la posibilidad de modificar algunos puntos vuelve a poner en discusión ese entendimiento.

El Gobierno, por su parte, todavía debe definir si insistirá con los cambios o si permitirá que el proyecto avance en los términos acordados por los senadores.

Patricia Bullrich - Colegio de Abogados Colegio de Abogados

La diferencia se produce además en un momento en el que el oficialismo intenta ordenar su agenda parlamentaria para las próximas semanas, con el Presupuesto 2027 como una de las prioridades centrales .

La Ley de Discapacidad aparece, así como otro punto en el que comienzan a hacerse visibles las distintas prioridades dentro de La Libertad Avanza: la necesidad de sostener los acuerdos