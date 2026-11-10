Señal de prohibición de adelantar sobre la carretera.

Las señales de tránsito reglamentarias establecen obligaciones y prohibiciones que los conductores deben respetar para circular de manera segura.

Entre ellas hay una que resulta especialmente importante en rutas y caminos de doble mano, donde una maniobra incorrecta puede provocar un choque frontal.

Se trata de la señal R6, identificada por la imagen de dos autos atravesados por una línea roja, que indica que está prohibido adelantar a otros vehículos.

Qué significa la señal de tránsito R6 de prohibido adelantar

La señal R6 pertenece al grupo de señales reglamentarias de prohibición del Sistema de Señalización Vial Uniforme, contemplado en el Anexo L del Decreto 779/95 , reglamentario de la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

Su significado es concreto. Los conductores no pueden realizar maniobras de adelantamiento en el tramo de circulación donde está colocada. La imagen de los dos automóviles cruzados por una franja roja representa la prohibición de sobrepasar a otro vehículo.

Señal de tránsito de prohibido adelantar y dos vehículos en la ruta. Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

Por lo tanto, cuando una persona encuentra esta señal en la vía pública, debe mantenerse detrás del vehículo que circula delante y respetar la restricción hasta que finalice el tramo alcanzado por la indicación.

Por qué esta señal es clave para prevenir accidentes

La R6 cumple una función fundamental en rutas de doble mano, especialmente en sectores donde el adelantamiento puede resultar peligroso por las características del camino o la visibilidad disponible.

Al intentar superar a otro vehículo, el conductor debe ocupar momentáneamente el carril contrario y, si circula un automóvil de frente, ambos pueden quedar expuestos a una colisión frontal, uno de los siniestros viales de mayor gravedad.

Qué establece la Ley de Tránsito sobre los adelantamientos

El artículo 42 de la Ley 24.449 establece que el adelantamiento debe realizarse por la izquierda y únicamente cuando la vía esté libre en una distancia suficiente y exista visibilidad adecuada. Además, prohíbe iniciar la maniobra en curvas, puentes, cimas, encrucijadas y otros lugares peligrosos.

Cuáles son las señales de tránsito de prohibición

Dentro del Sistema de Señalización Vial Uniforme se encuentran las señales de prohibición, pertenecientes al grupo de “Reglamentarias o Prescriptivas”.

Entre ellas se destacan:

No Avanzar R 1: prohíbe adelantar a otros vehículos en el tramo de la vía donde está instalada.

Contramano R 2: prohíbe ingresar o circular en sentido contrario al establecido para la vía.

Prohibición de Circular (Autos) R 3: prohíbe la circulación de automóviles en el tramo indicado.

Prohibición de Circular (Motos) R 3: prohíbe la circulación de motocicletas.

Prohibición de Circular (Bicicletas) R 3: prohíbe la circulación de bicicletas.

Prohibición de Circular (Camión) R 3: prohíbe la circulación de camiones.

Señales Reglamentarias o Prescriptivas - De Prohibición. Captura Sistema de Señalización Vial Uniforme | Composición El Cronista Audiencias