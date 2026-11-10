Las señales de tránsito reglamentarias establecen obligaciones y prohibiciones que los conductores deben respetar para circular de manera segura.
Entre ellas hay una que resulta especialmente importante en rutas y caminos de doble mano, donde una maniobra incorrecta puede provocar un choque frontal.
Se trata de la señal R6, identificada por la imagen de dos autos atravesados por una línea roja, que indica que está prohibido adelantar a otros vehículos.
Qué significa la señal de tránsito R6 de prohibido adelantar
La señal R6 pertenece al grupo de señales reglamentarias de prohibición del Sistema de Señalización Vial Uniforme, contemplado en el Anexo L del Decreto 779/95, reglamentario de la Ley Nacional de Tránsito 24.449.
Su significado es concreto. Los conductores no pueden realizar maniobras de adelantamiento en el tramo de circulación donde está colocada. La imagen de los dos automóviles cruzados por una franja roja representa la prohibición de sobrepasar a otro vehículo.
Por lo tanto, cuando una persona encuentra esta señal en la vía pública, debe mantenerse detrás del vehículo que circula delante y respetar la restricción hasta que finalice el tramo alcanzado por la indicación.
Por qué esta señal es clave para prevenir accidentes
La R6 cumple una función fundamental en rutas de doble mano, especialmente en sectores donde el adelantamiento puede resultar peligroso por las características del camino o la visibilidad disponible.
Al intentar superar a otro vehículo, el conductor debe ocupar momentáneamente el carril contrario y, si circula un automóvil de frente, ambos pueden quedar expuestos a una colisión frontal, uno de los siniestros viales de mayor gravedad.
Qué establece la Ley de Tránsito sobre los adelantamientos
El artículo 42 de la Ley 24.449 establece que el adelantamiento debe realizarse por la izquierda y únicamente cuando la vía esté libre en una distancia suficiente y exista visibilidad adecuada. Además, prohíbe iniciar la maniobra en curvas, puentes, cimas, encrucijadas y otros lugares peligrosos.
Cuáles son las señales de tránsito de prohibición
Dentro del Sistema de Señalización Vial Uniforme se encuentran las señales de prohibición, pertenecientes al grupo de “Reglamentarias o Prescriptivas”.
Entre ellas se destacan:
- No Avanzar R 1: prohíbe adelantar a otros vehículos en el tramo de la vía donde está instalada.
- Contramano R 2: prohíbe ingresar o circular en sentido contrario al establecido para la vía.
- Prohibición de Circular (Autos) R 3: prohíbe la circulación de automóviles en el tramo indicado.
- Prohibición de Circular (Motos) R 3: prohíbe la circulación de motocicletas.
- Prohibición de Circular (Bicicletas) R 3: prohíbe la circulación de bicicletas.
- Prohibición de Circular (Camión) R 3: prohíbe la circulación de camiones.
- Prohibición de Circular (Acoplado) R 3: prohíbe la circulación de vehículos con acoplado.
- Prohibición de Circular (Peatón) R 3: prohíbe la circulación o el ingreso de peatones.
- Prohibición de Circular (Tracción animal) R 3: prohíbe la circulación de vehículos de tracción animal.
- Prohibición de Circular (Animal) R 3: prohíbe el tránsito de animales por la vía.
- Prohibición de Circular (Carro de mano) R 3: prohíbe la circulación de carros de mano.
- Prohibición de Circular (Tractor) R 3: prohíbe la circulación de tractores.
- No Girar a la Izquierda R 4: prohíbe realizar giros hacia la izquierda.
- No Girar a la Derecha R 4: prohíbe realizar giros hacia la derecha.
- No Girar en U (No Retomar) R 5: prohíbe realizar un giro en U o retomar en sentido contrario.
- Prohibido Adelantar R 6: prohíbe adelantar a otros vehículos.
- No Ruidos Molestos R 7: prohíbe producir ruidos que puedan resultar molestos en el área señalizada.
- No Estacionar R 8: prohíbe estacionar vehículos en el lugar donde está instalada la señal.
- No Estacionar ni Detenerse R 9: prohíbe tanto estacionar como detener vehículos.
- Prohibición de Cambiar de Carril R 10: prohíbe cambiar de carril en el tramo señalizado.