Qué significa la señal de tránsito con dos figuras negras y líneas onduladas debajo.

Las señales de tránsito cumplen una función clave para ordenar la circulación y advertir sobre posibles riesgos en la vía pública. El Sistema de Señalización Vial Uniforme, establecido en el Anexo L del Decreto 779/1995, contempla distintas señales para informar sobre las condiciones del camino y ayudar a prevenir accidentes.

Entre ellas se encuentra una señal preventiva que muestra dos figuras negras sobre varias líneas onduladas. Se trata de la P.17, una advertencia que los automovilistas deben reconocer para anticiparse a un cambio en las condiciones de circulación.

Qué significa la señal de tránsito con dos figuras negras y líneas onduladas debajo

La señal P.17, contemplada en el Sistema de Señalización Vial Uniforme, advierte sobre la proximidad de un puente móvil o levadizo. Su objetivo es alertar a los conductores sobre la presencia de una estructura que puede elevarse o desplazarse para permitir el paso de embarcaciones.

Este tipo de puente puede interrumpir temporalmente la circulación vehicular durante las maniobras de apertura y cierre. Por eso, la señal anticipa una situación que exige reducir la velocidad y prestar atención al entorno.

La señal P.17, contemplada en el Sistema de Señalización Vial Uniforme, advierte sobre la proximidad de un puente móvil o levadizo. Gemini IA.

Qué deben hacer los conductores al encontrar esta señal

Al observar la señal P.17, los conductores deben extremar las precauciones y estar atentos a las indicaciones de circulación. Es importante reducir la velocidad, mantener una distancia prudente con otros vehículos y respetar la señalización que pueda encontrarse antes del puente.

Si la estructura se encuentra abierta o el tránsito está interrumpido, los automovilistas deben detenerse y esperar hasta que se habilite nuevamente el paso.

Qué tipo de señal de tránsito es la P.17

La P.17 pertenece al grupo de las señales preventivas del Sistema de Señalización Vial Uniforme, que tienen como finalidad advertir sobre riesgos, obstáculos o características particulares del camino.

A diferencia de las señales reglamentarias, que establecen prohibiciones y obligaciones, las preventivas permiten que los conductores anticipen posibles situaciones de peligro y adapten su conducción antes de llegar al lugar señalado.