Señal de tránsito de sentido de circulación en la ruta.

Las señales de tránsito cumplen una función central en la organización de la circulación y transmiten indicaciones que los conductores deben respetar en calles, avenidas y rutas. Algunas son fáciles de reconocer por sus colores y formas, mientras que otras pueden pasar inadvertidas.

Entre estas últimas se encuentra una que muestra una flecha blanca sobre un rectángulo negro y establece una obligación concreta para quienes circulan.

Se trata de la señal R 21, denominada Sentido de Circulación (Alternativa), que forma parte del grupo de señales reglamentarias de restricción contempladas en el Sistema de Señalización Vial Uniforme de la Ley Nacional de Tránsito.

Qué significa la señal de tránsito R 21

La señal R 21 indica que los vehículos deben circular obligatoriamente en la dirección que marca la flecha. Por ejemplo, si el símbolo apunta hacia la derecha, los conductores deberán continuar en ese sentido y no podrán elegir otra dirección dentro del tramo regulado.

Señal en la ruta mientras un auto circula. Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

Su diseño presenta una flecha blanca dentro de un tablero rectangular o cuadrado de fondo negro. Esta es una de las variantes previstas para representar el sentido de circulación y cumple la misma función reglamentaria que otras versiones de la señal.

La palabra “alternativa” no significa que el conductor pueda elegir libremente hacia dónde avanzar. Se refiere a una presentación diferente de la señal, que conserva la obligación de respetar la dirección indicada .

Dónde puede encontrarse esta señal de tránsito

La R 21 puede colocarse en distintos puntos de la vía pública para ordenar el desplazamiento de los vehículos. Según el Sistema de Señalización Vial Uniforme, en zonas urbanas periféricas puede estar adherida o pintada directamente sobre una pared, siempre que resulte visible para quienes circulan.

También puede instalarse en el ángulo de una bifurcación, cuando una vía se divide en dos recorridos, o al comienzo de un carril y unos metros antes de su inicio.

Su ubicación permite anticipar qué dirección deben seguir los conductores y ordenar la circulación en sectores donde es necesario establecer un recorrido específico.

Cuáles son las señales de restricción

Circulación Exclusiva (Peatones) R 18: indica que la circulación está reservada exclusivamente para peatones.

Uso de Cadenas para Nieve R 19: indica la obligación de utilizar cadenas para nieve en los vehículos.

Giro Obligatorio (Derecha) R 20: obliga a realizar el giro hacia la derecha.

Señales de tránsito de restricción. Captura Sistema de Señalización Vial Uniforme | Composición Cronista Audiencias