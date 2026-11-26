Qué significa la señal de tránsito con una flecha negra hacia arriba y una barra roja en diagonal: por qué es importante reconocerla, según las normas viales.

La señal de tránsito con un círculo blanco con borde rojo, una flecha negra hacia arriba y una barra roja en diagonal pertenece al Sistema de Señalización Vial Uniforme.

Si bien se trata de una señal muy común en cualquier zona urbana del país, muchos conductores la confunden y no tienen claro su significado.

Se llama “no avanzar” y forma parte del Decreto 779/1995 que reglamenta la Ley Nacional de Tránsito.

Qué significa la señal de flecha negra con barra roja

El Anexo L establece que esta señal prohíbe a los vehículos avanzar por la vía sobre la que está colocada. No se trata de una sugerencia ni un aviso de problemas más adelante: es una orden de cumplimiento obligatorio.

Pertenece al grupo de las señales de prohibición, que comparten un formato fijo:

Círculo de fondo blanco .

Borde rojo perimetral.

Barra roja cruzada, del mismo ancho que el borde.

Figura en negro, en este caso una flecha con la punta hacia arriba.

Qué significa la señal de tránsito con una flecha negra hacia arriba y una barra roja en diagonal: por qué es importante reconocerla, según las normas viales. Fuente: Generado con Gemini | Equipo Audiencias

Por qué es importante reconocer esta señal de tránsito

La norma indica que se usa para establecer restricciones temporales, sujetas a días u horarios determinados. Se coloca al inicio del lugar cuya circulación está prohibida, en general sobre el lado derecho de la calzada o elevada sobre la vía.

Al encontrarse con esta señal, el conductor debe:

Buscar el cartel con los días y horarios de vigencia.

Elegir una vía alternativa.

No avanzar, aunque no veas obstáculos ni cortes.

El Anexo L aclara que las órdenes de estas señales son obligatorias y que su incumplimiento constituye una contravención. Es importante reconocerla y respetarla porque de caso contrario se puede generar situaciones de riesgo para otros usuarios de la vía.

En conclusión, la flecha negra con barra roja no avisa de un problema: ordena no avanzar, y muchas veces solo en determinados días y horarios. En este contexto, reconocerla y leer el cartel complementario evita maniobras prohibidas y desvíos innecesarios.