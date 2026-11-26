El Gobierno destinó $ 59.330.748.051 para fortalecer el sistema de bomberos voluntarios y de emergencias, con fondos que alcanzarán a asociaciones de todo el país, federaciones provinciales, el Consejo de Federaciones y organismos estatales vinculados con la fiscalización y coordinación de respuestas ante desastres.

La medida quedó establecida en la Resolución 1217/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, que determinó cómo se distribuirán los recursos entre las distintas entidades que forman parte del sistema de bomberos voluntarios y de emergencias.

Cuánto recibirá cada asociación de bomberos

El principal destino de los fondos serán las 1076 asociaciones de bomberos voluntarios, que recibirán más de $ 43 millones cada una. En conjunto, los aportes destinados a estas entidades alcanzan los $ 46.278 millones

Según establece la resolución, el dinero deberá utilizarse principalmente para comprar equipamiento para combatir incendios, desarrollar acciones vinculadas con la protección civil y conservar los bienes que las asociaciones ya poseen.

El esquema también contempla recursos para las federaciones provinciales. Cada una contará con dos partidas de más de $ 3559 millones. La distribución tendrá en cuenta la cantidad de asociaciones afiliadas que informó cada federación y que figura en el anexo de la norma.

Una de esas partidas estará destinada a gastos operativos, representación y cumplimiento de obligaciones legales, mientras que la otra tendrá como objetivo financiar capacitaciones para bomberos y autoridades institucionales.

Cuánto recibirán la Agencia Federal y el Consejo de Federaciones

La Agencia Federal de Emergencias dispondrá de $1187 millones que serán administrados a través de la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios.

Estos recursos permitirán llevar adelante tareas de fiscalización de las asociaciones, habilitar centros regionales de control, adquirir equipamiento y afrontar costos administrativos vinculados con el funcionamiento del sistema.

Por su parte, el Consejo de Federaciones recibirá $3.559,8 millones para sostener y desarrollar la Academia Nacional de Capacitación.

Además, contará con otros $1.186,6 millones destinados a gastos de funcionamiento, representación y cumplimiento de las responsabilidades que le corresponden dentro del sistema de bomberos voluntarios.

Cómo será el pago de los fondos

La resolución establece que las transferencias no serán automáticas. Para avanzar con los pagos, la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios deberá enviar la nómina de entidades beneficiarias a la Subsecretaría de Gestión Administrativa.

A su vez, las organizaciones deberán cumplir con los requisitos administrativos correspondientes y presentar las rendiciones exigidas para acceder a los recursos.

Los desembolsos estarán sujetos a la disponibilidad de fondos. Además, el Gobierno estableció que se priorizará a las provincias que tengan menor cantidad de instituciones, con el objetivo de garantizar una respuesta federal ante eventos de gran magnitud.

La decisión cobra especial relevancia de cara al verano, cuando suelen aumentar los riesgos asociados a incendios y otros eventos que requieren la intervención de los sistemas de emergencia.

La norma también contempla mecanismos de control. En caso de que se detecten irregularidades administrativas u operativas, las autoridades podrán suspender a una asociación como beneficiaria de los fondos e iniciar las acciones judiciales que correspondan.