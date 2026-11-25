El SMN anticipó una jornada de marcada inestabilidad, con precipitaciones intermitentes desde la madrugada y viento intenso hacia el cierre del día.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada marcada por la inestabilidad y las precipitaciones persistentes para este jueves 26 de noviembre de 2026 en San Juan y La Rioja.

De acuerdo con el reporte oficial del organismo, ambas jurisdicciones atravesarán varios tramos del día con lluvias, tormentas aisladas, actividad eléctrica y ráfagas de viento que alcanzarán hasta los 50 km/h .

En el caso de San Juan, los fenómenos se desarrollarán de manera intermitente desde la madrugada hasta la noche, acompañados por temperaturas máximas cercanas a los 29°C antes de dar paso a una mejora gradual de las condiciones climáticas hacia el cierre de la semana.

Cómo estará el tiempo este jueves 26 y el viernes 27 en San Juan

En San Juan, el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional anuncia un jueves 26 de noviembre con una temperatura mínima de 20°C, una máxima de 29°C y una probabilidad de precipitaciones ubicada entre el 10% y el 40% durante las cuatro franjas del día.

La madrugada comenzará con tormentas aisladas y 20°C, mientras que por la mañana se esperan chaparrones con el termómetro en ascenso hasta los 25°C y vientos leves de entre 7 y 12 km/h.

El SMN pronostica una jornada marcada por la inestabilidad y las precipitaciones persistentes para este jueves 26 de noviembre de 2026 en San Juan y La Rioja. Fuente: SMN

Qué se espera en La Rioja para el jueves 26 y el cierre de la semana

En La Rioja, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este jueves 26 de noviembre una temperatura mínima de 18°C, una máxima de 30°C y una probabilidad de precipitaciones ubicada entre el 10% y el 40% durante las cuatro franjas del día.

La madrugada comenzará con tormentas aisladas y 18°C con vientos leves del sector norte de entre 7 y 12 km/h, mientras que por la mañana se esperan chaparrones con el termómetro en ascenso hasta los 23°C y vientos de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la tarde regresarán las tormentas aisladas con el pico térmico de 30°C, vientos del noreste de entre 32 y 41 km/h y ráfagas de entre 42 y 50 km/h, condiciones que continuarán por la noche con 21°C, tormentas aisladas y ráfagas de la misma intensidad.

Para el viernes 27 de noviembre, la capital riojana registrará una mínima de 17°C con chaparrones durante la madrugada y la mañana con una chance de lluvias de entre el 10% y el 40%, mejorando hacia la tarde y la noche con cielo mayormente nublado, una máxima de 31°C, vientos de entre 13 y 22 km/h y una probabilidad de precipitaciones de apenas 0% a 10%.