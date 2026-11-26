La economía entró en recesión: ahora el mercado busca el motor de la recuperación

Las expectativas de inflación de los argentinos para los próximos 12 meses volvieron a bajar en noviembre, luego del fuerte salto registrado el mes anterior.

Según la Encuesta de Expectativas de Inflación de la Universidad Torcuato Di Tella, el promedio se ubicó en 29,7% y regresó al nivel de septiembre, cuando había sido de 29,8%. En octubre llegó al 35,9%.

La mejora fue generalizada en las distintas regiones del país. En el Gran Buenos Aires, la inflación esperada pasó de 37,6% a 31,8%; en el Interior, de 34% a 28,8%; mientras que en la Ciudad de Buenos Aires registró la mayor caída, de 41,2% a 29,2%, una baja de 12 puntos porcentuales.

La baja también alcanzó a los hogares de distintos niveles de ingresos, aunque las familias de menores ingresos todavía esperan una inflación algo mayor. En ese segmento, la expectativa promedio pasó de 38,3% a 30,2%, mientras que entre los hogares de mayores ingresos cayó de 34,9% a 29,5%. Así, la brecha entre ambos grupos se redujo de 3,4 a 0,7 puntos porcentuales.

Para el corto plazo, sin embargo, las expectativas siguen mostrando una inflación mensual más elevada. La encuesta ubicó la inflación esperada para los próximos 30 días en 3,45% en promedio, contra 3,39% en octubre. La mediana, en cambio, bajó de 3% a 2%.

El relevamiento fue realizado por Poliarquía para el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella sobre 1000 casos, entre el 3 y el 17 de noviembre, con un error estadístico de +/- 3,5%.