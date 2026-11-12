El CEO de Nvidia, Jensen Huang, renunció tras revelarse que mantuvo dos relaciones extramatrimoniales, lo que sumió en una crisis a la fabricante de chips que está en el centro del boom global de la IA.

Huang, de 63 años, será reemplazado por la directora financiera, Colette Kress.

Su salida se produce después de que admitiera haber mantenido una relación con una mujer que las autoridades de EE.UU. creen que era una espía china. El miércoles también trascendió que Huang tuvo un affaire con una alta ejecutiva de Nvidia.

Las acciones de Nvidia caían más de 10% en las operaciones previas a la apertura del mercado, lo que amplió las pérdidas registradas tras el anuncio de la renuncia de Huang.

Huang, que cofundó Nvidia en 1993, la llevó a convertirse en lo que hasta hace poco era la compañía más valiosa del mundo.

La salida de Huang marca un final sorprendente para sus más de 33 años al frente de la empresa, período en el que Nvidia pasó de ser una pequeña fabricante de chips para videojuegos a convertirse en la pieza clave del boom global de infraestructura de IA.

Huang se convirtió en una de las figuras más reconocibles del sector tecnológico, a medida que los semiconductores de Nvidia se volvieron fundamentales para entrenar y operar sistemas de IA como ChatGPT, de OpenAI, y Claude, de Anthropic.

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