Martín Menem apuntó a acelerar el tratamiento de la suspensión de las PASO. (Fuente: archivo)

Martín Menem aseguró este jueves que el Senado podría avanzar con la suspensión de las PASO en las próximas dos semanas. Si bien aclaró que se trata de “una expresión de deseo” para el tratamiento de la iniciativa, suma presión al vínculo tenso entre el Gobierno y Patricia Bullrich, titular del oficialismo en la Cámara Alta .

Es que la senadora por La Libertad Avanza (LLA) marcó en el último mes distancia de Javier Milei y las decisiones oficiales. Incluso, el Presidente hizo el miércoles por la noche un posteo en sus redes sociales con una sugerente cita, que podría interpretarse como mensaje para la exministra .

Martín Menem y la urgencia de suspender las PASO

Menem enumeró en diálogo con Radio Mitre las iniciativas que el oficialismo prevé tratar antes de fin de año, entre ellas la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el Presupuesto.

El presidente de la Cámara de Diputados sostuvo que la decisión sobre las elecciones primarias depende de los acuerdos parlamentarios y señaló que el proyecto se encuentra bajo análisis en la Cámara alta. “Es una expresión de deseo”, aclaró al referirse a los plazos para obtener la media sanción.

Crece la tensión con Patricia Bullrich. Gabriel Cano / Comunicación Senado.-

En ese sentido, defendió la suspensión o eliminación de las PASO al considerar que el Estado no debería financiar las internas partidarias.

Menem planteó que el oficialismo espera reunir las voluntades necesarias para aprobar la iniciativa. “La Argentina no necesita PASO”, afirmó, y recordó que el mecanismo ya había sido suspendido para los comicios de 2025. Además, cuestionó que el Estado financie las disputas internas de las fuerzas políticas. “No tiene ningún sentido que los contribuyentes paguen la interna de los partidos”, expresó.

“Creo que, en las próximas dos semanas, si Dios quiere, tendríamos que estar avanzando con la media sanción en la Cámara de Senadores”, agregó. De todos modos, advirtió que se trata de una definición condicionada por las negociaciones entre bloques.

El sugestivo mensaje de Milei en plena tensión con Bullrich

En la Cámara Alta, los acuerdos dependen en gran medida del liderazgo de Bullrich, que en las últimas semanas agudizó sus diferencias con la Casa Rosada. De hecho, el miércoles hubo un posteo de Javier Milei que puede leerse como una crítica a la excandidata presidencial del PRO que aspira a competir nuevamente en 2027.

“Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta que no podrá ser el capitán” , publicó en Instagram el Presidente.

Bullrich se viene desmarcando cada vez más de la Casa Rosada: planteó diferencias respecto al manejo de la crisis relacionada con Manuel Adorni, y con la estrategia del Gobierno en torno a las leyes de Discapacidad, Tierras y Presupuesto.