Qué significa la señal de tránsito con círculo blanco, el número 90 y borde rojo.

Entender qué significa cada una de las señales de tránsito del Sistema de Señalización Vial Uniforme es importante para la seguridad de conductores, peatones y animales.

En este marco, es importante remarcar qué significa la señal de tránsito con círculo blanco, el número 90 y borde rojo.

Se trata de una señal reglamentaria llamada “límite de velocidad máxima” y conocerla puede evitar maniobras bruscas y choques.

Qué significa la señal de tránsito

Según el Decreto 779/1995, la señal de tránsito “límite de velocidad máxima” significa que “es el máximo de velocidad a que se puede circular en el tramo señalizado”.

Qué significa la señal de tránsito con círculo blanco, el número 90 y borde rojo. señal de tránsito

Su conformación física es la de un número de la velocidad máxima permitida expresada en km/h en el centro. Debajo del número puede agregarse una leyenda debajo que diga “Velocidad Máxima”.

En este caso, el número es el 90, pero también pueden haber de 30, 80, 100 o 120 km/h.

Qué hacer al ver esta señal de tránsito

Cuando un conductor visualiza una señal reglamentaria de velocidad máxima, debe cumplir una serie de acciones para garantizar la seguridad vial:

Obedecer el límite específico, el cual prevalece por encima de los topes establecidos para la calle, avenida o ruta.

Chequear permanentemente el velocímetro para constatar que no sobrepase el número impreso en la señal de tránsito.

Mantener la distancia prudencial de detención respecto a los demás vehículos que circulan por delante.

Conservar atención al entorno y mentener la velocidad durante ese tramo.

Cabe destacar que esta señal de tránsito es importante porque establece un límite máximo de velocidad en un tramo, es decir, que exceder ese límite puede traer riesgo para el conductor y los demás vehículos.