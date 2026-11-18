En esta noticia Apetito inversor: los tres magnates que apuestan fuerte en Vaca Muerta

Gracias a su enorme capacidad de producción de petróleo y gas, sumada a su poder para atraer capitales y dinamizar el empleo, Vaca Muerta se consolidó como un imán de inversiones estratégicas en Argentina.

En ese contexto, tres destacados magnates estadounidenses, con fuerte peso en los mercados globales, ampliaron durante el tercer trimestre sus posiciones en acciones argentinos —con foco en el sector energético vinculado al yacimiento—, aunque ejecutando estrategias diferenciadas en sus carteras.

Los datos surgen de los formularios 13F presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), que detalló cambios relevantes en las posiciones accionarias de estos inversores.

El análisis comparativo entre los cierres del 30 de junio y del 30 de septiembre permite identificar ajustes en las tenencias, pero no detalla cuándo ni a qué valor se concretó cada movimiento. Los datos solo contemplan ciertas posiciones en activos cotizados en Estados Unidos y no reflejan necesariamente el patrimonio invertido en su totalidad por cada fondo.

Apetito inversor: los tres magnates que apuestan fuerte en Vaca Muerta

Druckenmiller

El fondo Duquesne Family Office LLC, liderado por Stanley Druckenmiller (ubicado en el puesto 118 de la lista de multimillonarios de Bloomberg), reforzó su posición en YPF con la compra de 403.000 títulos y elevó su tenencia a 3.541.897 acciones , valuadas en u$s 177,6 millones al cierre de septiembre.

Mientras la petrolera estatal ascendió al quinto lugar de su cartera (3,97% del total), el inversor optó por desarmar la pequeña tenencia que conservaba en Vista Energy, equivalente al 0,16% de su portafolio.

Fuera del segmento energético, el magnate recortó su exposición a otros activos energéticos. El fondo desarmó por completo su tenencia en Grupo Financiero Galicia —liquidando los 59.500 ADR que conservaba a fines de junio por unos u$s 3 millones— y vendió las 328.800 cuotas del ETF Global X MSCI Argentina (ARGT), equivalentes a unos u$s 30 millones.

Duquesne Family Office, el fondo de Stanley Druckenmiller, aumentó su apuesta por YPF. Bloomberg

Peter Thiel

Por su parte, el megamillonario Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir, y muy embanderado con el presidente Donald Trump, elevó su participación en un 58,6% en Vista Energy (VIST) respecto del trimestre previo.

El magnate -ubicado en el puesto 95 entre las mayores fortunas del planeta- pasó de tener el 1,189 millones de las acciones de Vista al 1,866 millones.

Peter Thiel profundizó sus inversiones en Vaca Muerta. Shutterstock

De esa forma, la participación en la compañía trepó del 1% (informado en junio) al 1,66%. Se calcula que el valor de su tenencia trepó de u$s 76 millones a alrededor de u$s 122 millones.

Cabe destacar que, en lo que va del año, la compañía mejoró un 10% su cotización. Fue menos afectada que otras por el deterioro que provocó la suba del riesgo país. En detalle, Vista incrementó un 33% su producción en el tercer trimestre y exportó más del 70% del crudo que produce en Vaca Muerta.

Citrone

En tanto, el fondo Discovery Capital Management, liderado por el multimillonario Rob Citrone, amplió su exposición en el sector energético local al reforzar tres tenencias clave que, en conjunto, suman cerca de u$s 50,6 millones.

En concreto, la firma elevó su tenencia en YPF a 694.892 acciones (tras sumar 89.900 papeles, equivalentes al 1,59% de su cartera y u$s 34,8 millones). Además, inició posición en Vista Energy con 149.285 títulos (0,44% y u$s 9,8 millones) y sumó 11.800 acciones de Pampa Energía (PAMP) hasta alcanzar las 77.000 unidades (equivalente a 0,27% de la cartera y u$s 6 millones).

El fondo liderado por el magnate Rob Citrone incrementó su exposición en tres compañías clave del sector energético argentino. Presidencia

En paralelo, ejecutó movimientos en ambas direcciones dentro de los rubros financiero y agroindustrial. Por un lado, reforzó su apuesta en Banco BBVA Argentina al sumar 50.800 ADR —elevando su posición de 1.166.600 a 1.217.400 títulos, valuados en unos u$s 15,6 millones al cierre de septiembre (0,71% de la cartera)—.

Por el otro, incrementó su tenencia en Adecoagro con la compra de 313.411 acciones, pasando de 1.379.217 a 1.692.628 papeles, una participación estimada en u$s 17,2 millones (0,78% del portafolio total).