La Ley Nacional de Tránsito 24.449 contempla situaciones en las que las autoridades pueden retener preventivamente a los conductores.

Salir a manejar después de consumir determinadas sustancias puede traer consecuencias que van mucho más allá de una multa económica o la pérdida de puntos en la licencia.

En este contexto, la Ley Nacional de Tránsito 24.449 contempla situaciones en las que las autoridades pueden retener preventivamente a los conductores e impedirles circular durante varias horas.

El artículo 72 establece cuáles son las infracciones y condiciones que habilitan este procedimiento, y que también puede alcanzar a los vehículos y a los documentos que se requieren para circular.

Entre los casos previstos, hay uno que establece expresamente un límite de hasta 12 horas de retención para quienes sean sorprendidos bajo determinados efectos.

Ley de Tránsito 24.449: quiénes pueden quedar retenidos hasta 12 horas por conducir

El artículo 72 de la Ley Nacional de Tránsito establece que las autoridades de comprobación o aplicación deben retener preventivamente a los conductores que sean sorprendidos conduciendo bajo efectos de ciertas sustancias.

Concretamente, la normativa alcanza a quienes:

“Sean sorprendidos in-fraganti en estado de intoxicación alcohólica, estupefacientes u otra sustancia que disminuya las condiciones psicofísicas normales o en su defecto ante la presunción de alguno de los estados anteriormente enumerados, se requiere al tiempo de la retención, comprobante médico o de dispositivo aprobado que acredite tal estado, por el tiempo necesario para recuperar el estado normal”.

De acuerdo a lo consignado en la Ley Nacional 24.449, esta retención no deberá exceder de las doce horas .

Cabe destacar que también contempla los casos en que exista una presunción de intoxicación. En esas circunstancias, al momento de la retención deberá existir un comprobante médico o de un dispositivo aprobado que acredite el estado del conductor.

De acuerdo a lo consignado en la Ley Nacional 24.449, esta retención no deberá exceder de las doce horas. (Foto: Shutterstock) PeopleImages

Además, el mismo artículo contempla a quienes se fuguen después de participar en un accidente o de cometer determinadas infracciones, cuya retención no podrá superar ese mismo plazo.

¿Qué otras infracciones permiten retener la licencia o sacar un vehículo de circulación?

La Ley 24.449 no contempla únicamente la retención de conductores. El artículo 72 también establece que las autoridades tendrán la facultad de retener las licencias de conducir en los siguientes casos:

Cuando se encuentren vencidas

Cuando hayan caducado por cambios de datos no denunciados.

Cuando estén adulteradas.

Por otra parte, el inciso C establece diferentes situaciones en las que se puede retener el vehículo. Entre ellas, se encuentran: