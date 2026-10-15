Dentro del Sistema Uniforme de Señalamiento Vial de la República Argentina, las señales circulares con borde rojo y fondo blanco pertenecen al grupo de las señales reglamentarias o de prohibición.

La señal que exhibe la silueta de un caballo transportando un carro dentro del círculo rojo corresponde técnicamente a la indicación de “Prohibición de circular - Tracción animal” (categoría R.3), una restricción fija establecida por las autoridades de tránsito para resguardar la fluidez y seguridad en la vía pública.

Qué indica exactamente la señal y dónde suele estar instalada

Esta cartelería establece la prohibición absoluta de ingreso y desplazamiento para vehículos impulsados por animales (como carros, carretas o sulkys).

La restricción busca evitar el riesgo que genera la convivencia de tracción animal con el tránsito vehicular motorizado en vías de media y alta velocidad.

Suele ubicarse de manera estratégica en los accesos a autopistas, autovías, avenidas de alto flujo vehicular, puentes, túneles y áreas céntricas o urbanas densamente transitadas.

En estos sectores, la presencia de animales circulando a baja velocidad representa un factor de peligro inminente ante la imposibilidad de reaccionar a tiempo frente a la aceleración de autos, colectivos y camiones.

Qué precauciones y riesgos contempla la normativa para la seguridad vial y el bienestar animal

La inclusión de esta prohibición en el marco regulatorio responde tanto a criterios de prevención de siniestros viales como a normativas de protección de los animales .

En materia de tránsito, un caballo asustado por ruidos o maniobras bruscas puede perder el control y desencadenar colisiones en cadena o atropellamientos graves en arterias concurridas.

Esta cartelería establece la prohibición absoluta de ingreso y desplazamiento para vehículos impulsados por animales. Imagen ilustrada con Gemini

Por otro lado, la legislación nacional y las ordenanzas locales articulan este señalamiento con normas de protección animal.

La circulación de carros cargados en áreas asfaltadas no aptas somete a los caballos a condiciones de fatiga extrema y riesgo de lesiones, por lo que la señalización actúa como una herramienta de control directo para inspectores y fuerzas de seguridad.

Cuáles son las multas y sanciones en Argentina por ignorar esta prohibición

Transitar con vehículos de tracción a sangre o a caballo en tramos señalizados con esta prohibición constituye una infracción a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y a los códigos de faltas municipales o provinciales correspondientes.

Las sanciones por desobedecer este cartel reglamentario abarcan penalizaciones de distinta gravedad: