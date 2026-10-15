Dentro del Sistema Uniforme de Señalamiento Vial de la República Argentina, las señales circulares con borde rojo y fondo blanco pertenecen al grupo de las señales reglamentarias o de prohibición.
La señal que exhibe la silueta de un caballo transportando un carro dentro del círculo rojo corresponde técnicamente a la indicación de “Prohibición de circular - Tracción animal” (categoría R.3), una restricción fija establecida por las autoridades de tránsito para resguardar la fluidez y seguridad en la vía pública.
Qué indica exactamente la señal y dónde suele estar instalada
Esta cartelería establece la prohibición absoluta de ingreso y desplazamiento para vehículos impulsados por animales (como carros, carretas o sulkys).
La restricción busca evitar el riesgo que genera la convivencia de tracción animal con el tránsito vehicular motorizado en vías de media y alta velocidad.
Suele ubicarse de manera estratégica en los accesos a autopistas, autovías, avenidas de alto flujo vehicular, puentes, túneles y áreas céntricas o urbanas densamente transitadas.
En estos sectores, la presencia de animales circulando a baja velocidad representa un factor de peligro inminente ante la imposibilidad de reaccionar a tiempo frente a la aceleración de autos, colectivos y camiones.
Qué precauciones y riesgos contempla la normativa para la seguridad vial y el bienestar animal
La inclusión de esta prohibición en el marco regulatorio responde tanto a criterios de prevención de siniestros viales como a normativas de protección de los animales.
En materia de tránsito, un caballo asustado por ruidos o maniobras bruscas puede perder el control y desencadenar colisiones en cadena o atropellamientos graves en arterias concurridas.
Por otro lado, la legislación nacional y las ordenanzas locales articulan este señalamiento con normas de protección animal.
La circulación de carros cargados en áreas asfaltadas no aptas somete a los caballos a condiciones de fatiga extrema y riesgo de lesiones, por lo que la señalización actúa como una herramienta de control directo para inspectores y fuerzas de seguridad.
Cuáles son las multas y sanciones en Argentina por ignorar esta prohibición
Transitar con vehículos de tracción a sangre o a caballo en tramos señalizados con esta prohibición constituye una infracción a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y a los códigos de faltas municipales o provinciales correspondientes.
Las sanciones por desobedecer este cartel reglamentario abarcan penalizaciones de distinta gravedad:
- Infracciones económicas (Unidades Fijas): las multas se calculan en Unidades Fijas (UF), cuyo monto equivale al precio del litro de nafta de mayor octanaje en la jurisdicción correspondiente, aplicándose montos que varían según el riesgo generado.
- Secuestro del carro o vehículo: las autoridades viales y la policía jurisdiccional están facultadas para detener la marcha e incautar el carruaje de forma inmediata.
- Resguardo y traslado del animal: en los casos donde se verifique maltrato o falta de documentación del equino, interviene la justicia de faltas o fiscalías ambientales para disponer el traslado del animal a centros de rescate o equinoterapia.