Este jueves 15 de octubre, distintos sectores sindicales y educativos realizarán medidas de fuerza y movilizaciones. Entre las convocatorias previstas se encuentran el paro de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la jornada de protesta de los trabajadores de las universidades públicas.

Ante este escenario, una de las principales consultas es si habrá modificaciones en el funcionamiento del transporte público.

Hasta el momento, no se anunciaron cambios en colectivos, trenes ni subtes, por lo que los servicios mantienen sus operaciones habituales . Sin embargo, las manifestaciones previstas podrían generar demoras en el tránsito, desvíos y dificultades para circular por determinadas zonas.

¿Cómo funcionan los colectivos, trenes y subtes este jueves 15 de octubre?

Por el momento, no se anunció una medida de fuerza que implique la interrupción general de los colectivos, los trenes o el subte durante este jueves 15 de octubre . En principio, los pasajeros podrán utilizar estos medios de transporte para trasladarse al trabajo, estudiar o realizar sus actividades cotidianas.

Sin embargo, el funcionamiento habitual de los servicios no descarta posibles inconvenientes puntuales. Las concentraciones y movilizaciones previstas en la Ciudad de Buenos Aires podrían afectar la circulación de algunas líneas de colectivos, generar demoras en los accesos a determinadas estaciones o complicar los desplazamientos en las zonas cercanas a las manifestaciones.

Por ese motivo, quienes deban viajar durante la jornada deberán mantenerse atentos a las actualizaciones de las empresas de transporte y de las autoridades locales.

También se recomienda contemplar tiempo adicional para los traslados, especialmente si el destino se encuentra en las inmediaciones del Congreso de la Nación.

Las movilizaciones frente al Congreso podrían generar demoras y desvíos en el tránsito, aunque no se anunció una interrupción general del transporte público.

¿Por qué hay paro de ATE y protesta universitaria?

ATE convocó a un paro nacional de 24 horas para este jueves 15 de octubre, acompañado de una movilización hacia el Congreso. La medida forma parte de los reclamos del sindicato contra las políticas del Gobierno Nacional y su rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.

En paralelo, los trabajadores de las universidades públicas participarán de una jornada de protesta para reclamar respuestas a la situación salarial y presupuestaria del sistema universitario. Entre sus principales demandas se encuentran el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la actualización de los salarios docentes y no docentes y la continuidad de las becas y los fondos destinados a investigación.

La protesta coincidirá con la quinta Marcha Federal Universitaria, que reunirá a estudiantes, docentes, autoridades académicas y organizaciones sindicales y sociales frente al Congreso de la Nación. La convocatoria central de las universidades está prevista para las 16:00, aunque las primeras columnas comenzarán a concentrarse desde el mediodía y habrá actividades desde las 10.30.

¿Qué zonas podrían verse afectadas por las movilizaciones?

Las principales complicaciones de tránsito se esperan este jueves 15 de octubre en las inmediaciones del Congreso de la Nación y la Plaza de los Dos Congresos, en la Ciudad de Buenos Aires. El operativo de seguridad prevé vallados, cortes de calles y desvíos a medida que ingresen las columnas de manifestantes.

¿Dónde consultar el estado del transporte público?

Para conocer posibles demoras, cancelaciones y desvíos este jueves 15 de octubre, se recomienda consultar los canales oficiales de cada servicio y los medios de comunicación.