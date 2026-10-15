El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por tormentas para este jueves 15 de octubre en sectores de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Neuquén y Chubut.

Los fenómenos se presentarán en distintos momentos de la jornada, según la región. Es importante consultar el pronóstico en tiempo real, ya que se actualiza durante la jornada.

Alerta amarilla por tormentas: cuáles son las cinco provincias afectadas

Alerta amarilla por tormentas en cinco provincias de Argentina. Servicio Meteorológico Nacional

Según el reporte del SMN, las provincias alcanzadas por el aviso meteorológico son:

Buenos Aires , incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Córdoba .

Mendoza .

Neuquén .

Chubut.

La alerta amarilla contempla tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían provocar abundantes precipitaciones en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Dónde se esperan lluvias de hasta 40 mm y posible caída de granizo

El pronóstico presenta diferencias entre las provincias alcanzadas por la alerta amarilla. Estos son los principales detalles para este jueves:

15 OCT | ⚠️ #Alertas para hoy: ⛈️ Tormenta 🟨 10-40 mm 🌬️ Ráfagas 🧊 Granizo ⚡Actividad eléctrica 📲 Más info en 👉 https://t.co/PrwYSvrdS2 https://t.co/V7agk6syB4 — SMN Argentina (@SMN_Argentina) October 15, 2026

Buenos Aires: tormentas fuertes durante la tarde

En sectores de la provincia de Buenos Aires, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se esperan chaparrones y tormentas de variada intensidad durante la tarde. Algunas podrían ser puntualmente fuertes, con lluvias intensas en períodos cortos, actividad eléctrica y posible caída de granizo chico.

El acumulado de precipitaciones previsto es de 20 a 40 mm, aunque el registro podría superarse de manera puntual.

En CABA, el pronóstico anticipa lloviznas durante la mañana, tormentas fuertes por la tarde y chaparrones hacia la noche. La temperatura rondará los 15°C por la mañana, llegará a los 19°C por la tarde y descenderá a 16°C por la noche.

A su vez, se esperan vientos del sudeste de entre 13 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h durante la tarde y la noche.

Córdoba: lluvias intensas durante la tarde y la noche

En Córdoba, la alerta amarilla está asociada a chaparrones y tormentas de intensidad variable durante la tarde y la noche.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante agua en cortos períodos.

El SMN prevé acumulados de entre 20 y 40 mm, con la posibilidad de que se superen de forma puntual.

Mendoza y Neuquén: tormentas aisladas durante la noche

En sectores de Mendoza y Neuquén, las tormentas están previstas principalmente para la noche del jueves. Algunas podrían alcanzar intensidad localmente fuerte.

El pronóstico contempla ráfagas de viento, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y lluvias abundantes en períodos breves.

Chubut: lluvias y tormentas durante la tarde

En Chubut, el aviso meteorológico alcanza a sectores donde se esperan tormentas aisladas durante la tarde. Algunas podrían estar acompañadas por lluvias abundantes en períodos cortos, ráfagas y posible caída de granizo.

A diferencia de las otras provincias mencionadas, el acumulado estimado es de 10 a 20 mm, con la posibilidad de que se supere de manera puntual.

Qué recomienda el SMN ante las fuertes tormentas

Ante la posibilidad de lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas, el organismo aconseja tomar precauciones para reducir los riesgos.

Entre las principales recomendaciones se encuentran: