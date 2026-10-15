La posibilidad de que se modifiquen los feriados de noviembre previstos por la visita del papa León XIV a la Argentina genera dudas entre quienes ya organizaron una escapada, compraron pasajes de avión o reservaron hoteles para esas fechas.

El cronograma fue establecido por el Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial el 28 de septiembre. La norma fijó el lunes 9 de noviembre como feriado nacional, el martes 10 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba, y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, una eventual modificación de los feriados no implica, por sí sola, que las aerolíneas o los hoteles deban cancelar las reservas ni que los viajeros tengan derecho automático a recuperar el dinero pagado.

Las alternativas dependerán de las condiciones de cada contratación y de si existe un incumplimiento por parte del prestador.

Qué se sabe sobre los feriados por la salud del papa León XIV

La salud del papa León XIV generó interrogantes sobre la visita prevista a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre.

Según informó Vatican News el 15 de octubre, el Pontífice se encontraba internado en el Policlínico Gemelli de Roma tras una intervención para extirpar un adenocarcinoma pulmonar. Los reportes oficiales señalaron que había pasado bien la noche y que los controles posteriores a la operación mostraban una evolución posoperatoria normal.

Hasta la última información oficial consultada, el Vaticano mantenía publicado el programa del viaje apostólico a Uruguay, la Argentina y Perú, previsto entre el 6 y el 17 de noviembre.

No obstante, la situación sanitaria del pontífice no modifica automáticamente el calendario oficial. Los feriados fueron establecidos por el Decreto 1103/2026 y, para cambiar esas fechas, el Gobierno Nacional debe formalizar una nueva medida que modifique o deje sin efecto la normativa vigente.

Hasta que se publique una decisión oficial, continúan vigentes las fechas previstas en el decreto.

Por eso, quienes ya organizaron un viaje deberían evitar cancelaciones apresuradas y consultar las condiciones de sus reservas antes de tomar decisiones.

Si el Gobierno modifica las fechas, las condiciones de cancelación y reembolso de vuelos y hoteles dependerán de cada contratación y de las circunstancias del servicio. EFE

Si se cancelan los feriados y no podes tomarte los días en el trabajo, ¿qué pasa?

Si el Gobierno deja sin efecto los feriados mediante una nueva medida, las fechas alcanzadas podrían volver a ser jornadas laborales habituales, según el alcance de la decisión.

En ese escenario, los trabajadores deberán cumplir con sus obligaciones laborales, salvo que cuenten con vacaciones o licencias aprobadas, o que exista otro acuerdo aplicable con el empleador.

El problema es que la imposibilidad de viajar por tener que trabajar no genera, por sí sola, el derecho automático a recuperar el dinero de los servicios turísticos contratados . La posibilidad de reprogramar o cancelar dependerá de las condiciones de cada reserva.

Qué pueden hacer quienes ya compraron vuelos

Quienes compraron pasajes para viajar durante los feriados previstos deben revisar las condiciones de la tarifa y verificar si la aerolínea mantiene el vuelo programado.

La eliminación de un feriado -en caso de que así sea- no significa que el servicio aéreo se cancele ni obliga automáticamente a la empresa a devolver el importe del pasaje.

El Reglamento del Contrato Aéreo de Pasajeros y Equipaje, aprobado por el Decreto 809/2024, permite que las compañías ofrezcan tarifas con condiciones específicas para los cambios y las cancelaciones. Por eso, si el pasajero decide no viajar porque perdió los días libres, deberá consultar qué opciones contempla su tarifa y si corresponde pagar cargos por modificar la reserva.

La situación es diferente cuando la cancelación o reprogramación es responsabilidad de la aerolínea. El Reglamento del Contrato Aéreo de Pasajeros y Equipaje, establece distintas alternativas para los pasajeros ante determinados incumplimientos del transportador, que pueden incluir la reubicación en otro vuelo, el endoso del pasaje o el reencaminamiento hacia el destino contratado, según el supuesto aplicable.

En los casos previstos por la normativa, si las alternativas ofrecidas no resultan aceptables para el pasajero, este puede solicitar el reintegro del billete. Sin embargo, estas disposiciones no otorgan un derecho automático a recuperar el dinero a quienes decidan cancelar voluntariamente su viaje porque perdieron los días libres.

Qué derechos tienen quienes reservaron un hotel

En el caso de los alojamientos, la posibilidad de cancelar sin costo o modificar las fechas depende, en principio, de las condiciones aceptadas al momento de hacer la reserva. Una tarifa reembolsable puede ofrecer más flexibilidad que una promoción que establece restricciones o penalidades.

El artículo 19 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor establece que los prestadores deben respetar los términos, plazos, condiciones y demás circunstancias conforme a las cuales ofrecieron o acordaron sus servicios.

Por lo tanto, si el hotel mantiene la reserva y presta el servicio en las condiciones acordadas, la modificación del calendario de feriados no genera, por sí sola, un derecho automático al reembolso . Si el establecimiento cancela la reserva o incumple las condiciones pactadas, el consumidor podrá evaluar las vías de reclamo correspondientes, según las circunstancias del caso y la normativa aplicable.

En definitiva, quienes ya compraron vuelos o reservaron hoteles no deberían dar por perdido el dinero ni asumir que recibirán un reembolso automáticamente. Lo primero es esperar una eventual decisión oficial sobre los feriados y, si el calendario cambia, revisar las condiciones de cada servicio para determinar qué alternativas están disponibles.