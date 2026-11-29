La alimentación del ave puede influir en el color de la piel del pollo, que varía del blanco azulado al amarillo.

La piel del pollo crudo puede ir del blanco azulado al amarillo. Según el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), ambos tonos son normales y pueden variar según la raza, la edad, la actividad y la alimentación del ave.

Si estás eligiendo entre un pollo de piel clara y uno de piel amarilla, el color por sí solo no indica cuál está más fresco. Para reconocer señales de deterioro, el USDA señala otros indicios, como un olor desagradable o una superficie pegajosa o viscosa.

Por qué algunos pollos tienen la piel amarilla

La alimentación es uno de los factores que pueden influir en el tono de la piel. El USDA menciona que las caléndulas presentes en el alimento del ave pueden darle un color amarillento. También pueden influir características del propio animal, como su raza o su edad.

Esa variación se refiere al color natural de la piel. La guía del USDA considera normales tanto los tonos claros como los amarillos, por lo que cualquiera de los dos puede aparecer en el pollo crudo.

Qué señales conviene tener en cuenta al elegir pollo

El USDA explica en su guía sobre el color de la carne y las aves que un producto fresco puede cambiar de color. Cuando el pollo se deteriora, puede oscurecerse o perder color y, además, oler mal o presentar una textura pegajosa o viscosa. Si muestra esas características, el organismo recomienda descartarlo.

La raza y la edad del ave también influyen en el tono de la piel del pollo crudo. Fuente: IA

Durante la compra, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) también recomienda separar el pollo crudo de las frutas y verduras en el carrito y en las bolsas. Al guardarlo en la heladera, aconseja ubicarlo de forma que sus jugos no puedan gotear sobre otros alimentos.