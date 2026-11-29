Una ventanilla de avión muestra el pequeño orificio de ventilación que ayuda a distribuir la presión entre sus distintas capas durante el vuelo.

Un diminuto orificio en la parte inferior de la ventanilla, presente en los aviones comerciales, no es un defecto de fabricación ni sirve para que entre aire del exterior. Se conoce como orificio de ventilación, respiradero o “bleed hole” y cumple una función ligada a la presurización de la cabina.

Su tarea es repartir la presión entre las capas de la ventanilla. A gran altitud la presión exterior cae mucho, mientras la cabina mantiene una mayor para que se pueda respirar.

Cómo está construida la ventanilla

Según Airbus, cada conjunto tiene dos paneles de acrílico, uno exterior y otro interior, además de un revestimiento transparente que protege del roce. El informe de la Air Accidents Investigation Branch (AAIB) del Reino Unido sobre un Airbus A321 describe una construcción similar.

El orificio atraviesa el panel interior y deja pasar la presión de la cabina al espacio entre ambos paneles. Así, el panel exterior soporta las cargas y el interior no sufre los ciclos de presurización de cada vuelo.

Qué pasaría si se tapara el orificio

No se abriría una comunicación con el exterior, porque el agujero solo conecta la cabina con el espacio entre paneles. Lo que cambiaría es el reparto de cargas: MiGFlug explica que, con los paneles sellados entre sí, ambos compartirían la carga de forma impredecible.

Según Family Handyman, si se bloquea, la presión podría acumularse donde no debe y provocar daños. HowAtlas añade que la presión entre paneles no se igualaría bien, lo que tensionaría el panel interior y, con el tiempo, podría causar fatiga del material. Además, la humedad ya no tendría por dónde salir.

Hay una red de seguridad: cada panel puede sostener por separado la presión máxima, según Airbus, y la norma 14 CFR 25.775 de la FAA exige diseñar las ventanas para cargas de presurización continuas y cíclicas.

El orificio atraviesa el panel interior y deja pasar la presión de la cabina al espacio entre ambos paneles. Así, el panel exterior soporta las cargas y el interior no sufre los ciclos de presurización de cada vuelo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

También evita que se empañe

La cabina contiene humedad y, a gran altura, el exterior alcanza temperaturas muy bajas, por lo que la humedad atrapada podría condensarse y congelarse entre los paneles. Al ventilar ese espacio, el orificio lo evita, y por eso a veces se ve escarcha en la ventanilla.

Igualar presiones con un orificio es un recurso común: incluso el agujero de la tapa del bolígrafo equilibra la presión interna en viajes en avión. En la ventanilla, no es un agujero accidental, sino una pieza deliberada del diseño.