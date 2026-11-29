Los cepillos laterales de las escaleras mecánicas están diseñados para mantener los pies y la ropa alejados del espacio entre los peldaños móviles y el panel lateral.

Los cepillos de las escaleras mecánicas, esas hileras de cerdas situadas junto a los escalones, pueden parecer un limpiabotas incorporado. Su función es otra y está relacionada directamente con la seguridad.

Según KONE, fabricante de ascensores y escaleras mecánicas, se conocen como deflectores laterales o “skirt deflectors” y reducen el riesgo de que pies, ropa u otros objetos queden atrapados entre los peldaños móviles y los paneles laterales.

El hueco que puede convertirse en un peligro

Los escalones se desplazan de forma continua, mientras que los paneles laterales permanecen inmóviles. Entre ambas partes queda un espacio de atrapamiento: un zapato, una prenda o incluso los dedos pueden engancharse si alguien se acerca demasiado al lateral.

Los cepillos empujan suavemente hacia el centro lo que se desvía hacia el borde y, además, invitan a los pasajeros a mantener la distancia de esa zona, lo que ayuda a evitar caídas. La recomendación es ir en el centro del escalón, mirar hacia delante y sujetarse al pasamanos.

Los cepillos de las escaleras mecánicas, esas hileras de cerdas situadas junto a los escalones, pueden parecer un limpiabotas incorporado. Su función es otra y está relacionada directamente con la seguridad.

Por qué parecen hechos para limpiar los zapatos

Mucha gente cree que sirven para limpiar el calzado. KONE lo califica de mito y advierte de que acercar los pies a las cerdas puede hacer que un zapato, un cordón o una prenda queden atrapados en las partes móviles.

Tampoco sirven para que los niños se apoyen o mantengan el equilibrio: tocarlos o apoyarse en ellos puede atrapar dedos, manos o ropa. Y no señalan un lugar seguro donde pararse, porque, al contrario, desaconsejan quedarse cerca del borde.

No son una barrera para apoyarse

Otro error es verlos como una protección blanda. Según KONE, esa idea da una falsa sensación de seguridad: los cepillos no evitan las caídas ni impiden que un objeto quede atrapado en el mecanismo.

Tampoco detienen la escalera. En una emergencia hay que usar los botones de parada de emergencia, y creer que los cepillos frenan el mecanismo puede retrasar la reacción. La prudencia en estos espacios no es solo cosa de los cepillos: el Metro de la Ciudad de México recomienda evitar correr en pasillos, andenes y escaleras por seguridad de las personas usuarias.