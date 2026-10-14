A la hora de estacionar en la vía pública, reconocer las señales de tránsito es fundamental para saber si un espacio está habilitado o si existen restricciones para dejar el vehículo.

Uno de los carteles que puede generar duda es el que tiene una letra E sobre un fondo azul.

Aunque el símbolo se relaciona con el estacionamiento, para conocer su significado es necesario observar también la forma del cartel y las indicaciones que lo acompañan.

Qué significa la señal de tránsito con una E blanca sobre fondo azul

La señal de la letra E blanca sobre fondo azul indica que está permitido estacionar, aunque las condiciones dependen de las indicaciones que acompañen el cartel.

Según el Anexo L del Decreto 779/1995, que reglamenta las señales de tránsito, la señal I.20 denominada “Estacionamiento permitido”, habilita a dejar el vehículo sobre la vía pública de forma indicada.

El cartel puede incluir información sobre la modalidad de estacionamiento, como la disposición de 45 o 90 grados, los horarios habilitados y los medios de pago requeridos, por ejemplo, tarjeta de débito o parquímetro.

La señal debe ubicarse en el comienzo del tramo donde se permite estacionar, dentro de los primeros 30 metros de la cuadra y sobre el lado correspondiente .

Cuando la autorización rige únicamente entre dos puntos, se colocan carteles al inicio y al final del sector habilitado.

La señal de estacionamiento permitido puede incluir indicaciones sobre horarios, disposición del vehículo y condiciones para utilizar el espacio. Gemini

Qué establece la Ley Nacional de Tránsito sobre el estacionamiento

El artículo 49 de la Ley Nacional de Tránsito establece las reglas que deben respetarse para estacionar vehículos en zonas urbanas.

En las ciudades, dispone que el estacionamiento debe realizarse de forma paralela al cordón, dejando una distancia mínima de 50 centímetros entre vehículos, aunque la autoridad local puede establecer otras modalidades mediante reglamentación.

La normativa prohíbe estacionar cuando se pueda afectar la seguridad, la visibilidad o la fluidez del tránsito, o cuando se oculte la señalización. Tampoco está permitido hacerlo en las esquinas, entre el vértice ideal y la línea imaginaria que prolonga la ochava, ni sobre las sendas peatonales o para bicicletas, las aceras, los rieles o la calzada.

Además, el artículo establece que no se puede estacionar ni detener voluntariamente el vehículo en los diez metros anteriores y posteriores a las paradas del transporte de pasajeros.

También prohíbe estacionar frente a las puertas de hospitales, escuelas y otros servicios públicos, hasta diez metros a cada lado, salvo los vehículos vinculados con la función del establecimiento. La restricción también alcanza las salidas de cines, teatros y lugares similares durante su funcionamiento.

En el caso de los garajes en uso y de los estacionamientos con ingreso habitual de vehículos, la prohibición rige cuando cuentan con la señalización correspondiente, que debe indicar el horario de restricción. A su vez, la ley establece que no se puede estacionar durante más de cinco días en un mismo lugar, o durante el plazo que determine la autoridad local.

La normativa también restringe el estacionamiento de ómnibus, microbuses, casas rodantes, camiones, acoplados, semirremolques y maquinaria especial a los lugares habilitados mediante la señalización pertinente.

Asimismo, prohíbe reservar espacios en la vía pública para determinados vehículos, salvo que exista una disposición fundada de la autoridad competente y la correspondiente delimitación y señalización.

Qué deben revisar los conductores antes de estacionar

Para evitar multas de tránsito, los conductores deben comprobar el significado de la señal y verificar si existen condiciones adicionales que limiten el estacionamiento.

Los horarios, las flechas, las leyendas y las placas complementarias permiten determinar cuándo se puede utilizar un espacio y qué vehículos están autorizados.

Esta revisión también debe incluir las señales ubicadas a lo largo de la cuadra y las marcas pintadas sobre la calzada, ya que pueden delimitar el comienzo y el final de una restricción.