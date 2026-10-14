La señal de tránsito, conocida como “peatones por la izquierda”, indica que las personas que circulan a pie deben desplazarse obligatoriamente por el lado izquierdo del tramo señalizado .

Tiene forma circular, con fondo blanco, borde rojo y el dibujo de una persona caminando junto a una flecha horizontal.

Su significado está establecido en el Sistema de Señalización Vial Uniforme de la Argentina, incorporado al Decreto 779/1995, reglamentario de la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

Se trata de una señal reglamentaria de restricción, por lo que no es una recomendación: establece una obligación para los peatones en el sector donde está colocada.

Qué indica la señal R.24 y cómo se interpreta la fecha

El cartel identifica el lado de la vía por el que deben circular los peatones. La flecha y la figura humana permiten reconocer la indicación, mientras que el borde rojo y el fondo blanco corresponden al formato habitual de las señales reglamentarias.

En términos prácticos, cuando una persona encuentra esta señal, debe desplazarse por el margen izquierdo del tramo indicado, de acuerdo con la orientación establecida para ese sector .

Dónde se coloca la señal de peatones por la izquierda

Según la normativa, la señal R.24 se instala en el comienzo de los tramos en los que se determina que los peatones deben circular por el lado izquierdo. Cuando el recorrido es extenso, debe repetirse para que la indicación siga siendo visible durante el trayecto.

La señalización debe ser visible y permitir que quienes circulan puedan reconocer la indicación con suficiente anticipación.

La señal R.24 de tránsito indica la circulación obligatoria de peatones por la izquierda en el tramo señalizado. Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

Cuál es la diferencia entre la R.24 y la señal de cruce peatonal

Aunque ambas señales incluyen una figura humana, cumplen funciones diferentes.

La R.24, “Peatones por la izquierda”, establece el lado por el que deben circular las personas a pie en el tramo señalizado. En cambio, la señal de cruce peatonal advierte sobre un lugar destinado al cruce de peatones o lo identifica, según el tipo de señalización utilizado.